ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Смена власти в Центристской партии и Ида-Вирумаа

Но падение популярности Центристской партии было связано и с решительными высказываниями Юри Ратаса в бытность его премьер-министром относительно агрессии России против Украины. Доказательством тому является провал Центристской партии на последних выборах в Рийгикогу, в то время как конкурирующие политики, открыто проявившие пророссийскую позицию, получили большое количество голосов в Ида-Вирумаа.

Теперь, когда председателем партии избран многолетний мэр Таллинна Михаил Кылварт, говорят о сохранении противостояния в партии. Но что означает эта смена власти для Ида-Вирумаа? Во многом это будет зависеть от позиции нового партийного руководства по весьма принципиальным вопросам. Будем надеяться, что местные центристы не поддадутся искушению вновь противопоставлять себя государству и правительству ради собственной поддержки. Хотя соблазн может быть велик, ведь партия сейчас находится в оппозиции. Это точно не пойдет на пользу региону, особенно в ситуации, когда происходят такие большие перемены, как зеленый поворот и реформа образования.