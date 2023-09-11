Избранная председателем Нарвского горсобрания Ирина Янович продолжит судиться с городской управой

Янович уверена, что ее увольнение было политическим, так как она не была в одной команде с мэром Нарвы Катри Райк.

Через месяц после октябрьского увольнения Янович обратилась с иском в суд, требуя восстановления в должности и компенсации. Единственное на данный момент судебное заседание прошло 23 февраля. Тогда суд дал истцу дополнительное время для уточнения своих требований и затем должен был принять решение о дальнейших действиях, однако его до сих пор не принял.

После нынешнего избрания на высший пост в городской власти - на место председателя городского собрания Ирина Янович заявила "Северному побережью", что нет никакой связи между ее судом с горуправой, который касается расторгнутого трудового договора, и ролью в местной политике. Янович повторила, что она просит суд восстановить ее в должности школьного директора, если увольнение будет признано незаконным. Также она выдвинула через суд требование о компенсации морального ущерба и о компенсации годовой зарплаты.

В комментарии "Северному побережью" Янович исключила, что она теперь в качестве первого лица городской власти будет влиять на нижестоящую по рангу горуправу, чтобы та пошла с ней на компромисс.