Избранная председателем Нарвского горсобрания Ирина Янович продолжит судиться с городской управой

Ирина Янович, ставшая новым председателем Нарвского городского собрания, судится с горуправой из-за своего прошлогоднего увольнения с должности директора Нарвской Кренгольмской гимназии. На посту главы горсобрания Янович оказалась рангом выше горуправы, с которой не прочь заключить выгодное компромиссное соглашение.
Избрание Ирины Янович новым председателем Нарвского городского собрания стало признаком смерти менее месяца назад рожденной коалиции депутатских фракций "Narva heaks" и "Respekt". "Narva heaks" 11 сентября заявила о выходе из нее большинства членов, и сразу следом - о создании большой новой фракции "Narva", в которую вошли большинство членов горсобрания, кроме отвергнутых депутатов из "Respekt" и еще нескольких.
Фракция "Narva", включающая 18 депутатов из всего 31-го, то есть большинство, избрала Ирину Янович председателем Нарвского горсобрания. Тремя днями ранее о своей отставке с этого поста заявила член фракции "Kesk" Татьяна Стольфат. В адрес Стольфат в августе прозвучало заявление о недоверии, и она, не дожидаясь смещения, присоединилась к фракции "Narva", благодаря чему теперь избрана вторым заместителем председателя горсобрания.
Первым заместителем осталась Наталия Умарова, тоже присоединившаяся к фракции "Narva".
Ирина Янович во второй раз стала председателем Нарвского городского собрания: впервые она занимала этот пост с августа 2018 по ноябрь 2020 года.
Нынче избранию Янович не помешало то обстоятельство, что прямо сейчас она судится с Нарвской горуправой, требуя признать незаконным свое увольнение с должности директора Нарвской Кренгольмской гимназии.
Янович была уволена горуправой, возглавляемой мэром Катри Райк, 26 октября 2022 года. Формальной причиной называлось предписание из Министерства образования и науки, в котором говорилось, что у директора гимназии Ирины Янович нет магистерской степени высшего образования. Сама она утверждала, что имеет два высших педагогических образования, что это приравнивается к магистерской степени, и что ее уровень образования был акцептирован городской конкурсной комиссией, когда Янович участвовала и победила в конкурсе на должность директора.
Янович уверена, что ее увольнение было политическим, так как она не была в одной команде с мэром Нарвы Катри Райк.
Через месяц после октябрьского увольнения Янович обратилась с иском в суд, требуя восстановления в должности и компенсации. Единственное на данный момент судебное заседание прошло 23 февраля. Тогда суд дал истцу дополнительное время для уточнения своих требований и затем должен был принять решение о дальнейших действиях, однако его до сих пор не принял.
После нынешнего избрания на высший пост в городской власти - на место председателя городского собрания Ирина Янович заявила "Северному побережью", что нет никакой связи между ее судом с горуправой, который касается расторгнутого трудового договора, и ролью в местной политике. Янович повторила, что она просит суд восстановить ее в должности школьного директора, если увольнение будет признано незаконным. Также она выдвинула через суд требование о компенсации морального ущерба и о компенсации годовой зарплаты.
В комментарии "Северному побережью" Янович исключила, что она теперь в качестве первого лица городской власти будет влиять на нижестоящую по рангу горуправу, чтобы та пошла с ней на компромисс.
- Давайте не будем путать: я - это отдельный депутат, который имеет в зале городского собрания один голос, так же как и все остальные. Поэтому я лично, имея один голос из 31-го, влиять на мэра никак не могу, - сказала Янович.
Какой конкретно комромисс она предложила городу через своего адвоката и в какую сумму этот предложенный компромисс оценивается Янович не сказала. Отказались сообщить об этом и в Нарвской горуправе, в ответ предположив, что оглашение может навредить интересам, например, истца.
Во фракции "Respekt", теперь оказавшейся в Нарвском горсобрании в оппозиции, заявили, что кандидатура Ирины Янович не подходит на пост председателя горсобрания именно потому, что у нее судебный спор с городом.
- Создается ситуация конфликта интересов, - считает председатель фракции "Respekt" Яна Кондрашова. - Как заинтересованная сторона Янович может оказывать давление на мэра, который отвечает за позицию города в судебном споре с ней как с бывшим директором Кренгольмской гимназии. Такая ситуация во власти провоцирует риск торговли влиянием, - обеспокоена Кондрашова.
Пришедшая к власти фракция "Narva" в предстоящую субботу, 16 сентября, намерена снять с должности действующего мэра Катри Райк, с ведома которой Янович была уволена с должности директора гимназии. В отношении Райк 11 сентября озвучили заявление о недоверии, подписанное 18-ю членами фракции. Имя своего кандидата в мэры заявители пока не назвали.
Возглавляющий фракцию "Narva" Алексей Евграфов заверил, что он сам, будучи также членом Рийгикогу от Центристской партии, на должность нарвского мэра не претендует.