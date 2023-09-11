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ERR: таможня не торопится закрывать въезд российским автомобилям

Северное побережье
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Въезд в Эстонию через Нарвский шоссейный погранпункт.
Въезд в Эстонию через Нарвский шоссейный погранпункт. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Эстонская таможня пока не торопится, как отмечает ERR, применять запрет на въезд в страну легковых автомобилей с российскими номерами.

По оценке таможенных властей, необходимы дополнительные разъяснения, а также синхронное с Финляндией и странами Балтии применение этих санкций в отношении России, передают радионовости и новостной портал Rus.ERR.

"На данный момент налогово-таможенная служба занимается тем, что мы тоже изучаем подробно этот документ. Сейчас решение такое, что вопрос следует обсудить с Литвой, Латвией и Финляндией. Надо узнать, как они понимают этот документ. Важен принцип - если мы что-то меняем, то мы на всех внешних сухопутных границах действуем одинаково", - пояснил руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Антс Кутти.

Как ранее сообщал Rus.ERR, Европейская комиссия подтвердила применяемую в Германии трактовку санкционного законодательства, согласно которой въезд в Евросоюз на автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. В Эстонии пока нет ясности с возникшей в Германии ситуацией, связанной с арестом российских автомобилей. Кутти рассчитывает на общее решение Балтийских стран и Финляндии.

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