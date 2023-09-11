ERR: таможня не торопится закрывать въезд российским автомобилям

По оценке таможенных властей, необходимы дополнительные разъяснения, а также синхронное с Финляндией и странами Балтии применение этих санкций в отношении России, передают радионовости и новостной портал Rus.ERR.

"На данный момент налогово-таможенная служба занимается тем, что мы тоже изучаем подробно этот документ. Сейчас решение такое, что вопрос следует обсудить с Литвой, Латвией и Финляндией. Надо узнать, как они понимают этот документ. Важен принцип - если мы что-то меняем, то мы на всех внешних сухопутных границах действуем одинаково", - пояснил руководитель Налогово-таможенного департамента по таможенному контролю Антс Кутти.