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В Нарве заявили о недоверии мэру Катри Райк

Илья Смирнов
, журналист
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Катри Райк.
Катри Райк. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

В Нарвском городском собрании заявлено о создании новой фракции, которая сразу же заявила о недоверии мэру Нарвы Катри Райк. 

О создании новой фракции "Narva" сообщил член городского собрания Алексей Евграфов. Перед этим он заявил, что из его прошлой фракции Центристской партии "Narva heaks" выходят все члены.

В новой фракции "Narva" состоят 18 членов городского собрания из всего 16-ти в городском собрании.

Голосование о недоверии мэру Катри Райк предложено провести 16 сентября, то есть уже в ближайшую субботу.

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Ключевые слова

Нарва
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