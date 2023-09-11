В Нарве заявили о недоверии мэру Катри Райк

О создании новой фракции "Narva" сообщил член городского собрания Алексей Евграфов. Перед этим он заявил, что из его прошлой фракции Центристской партии "Narva heaks" выходят все члены.

В новой фракции "Narva" состоят 18 членов городского собрания из всего 16-ти в городском собрании.