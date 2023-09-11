Спасательный департамент опять проверяет попечительские дома

В ходе рейда в общих и специальных попечительских домах будут контролировать главным образом наличие и состояние первичных средств тушения, исправность эвакуационного освещения и путей эвакуации, работу и состояния автоматических систем пожарной сигнализации, а также наличие и исправность секций, препятствующих распространению огня.

Руководитель бюро Идаского спасательного центра по надзору за безопасностью Марти Сийм отмечает, то в результате ежегодных проверок они получают хороший обзор того, каковы будни пожарной безопасности в попечительских заведениях. "Например, в прошлом году мы выявили эвакуационные выходы, которые на первый взгляд открывались без ключей, однако при ближайшем рассмотрении выяснялось, что двери были заперты. Такие ситуации в общем не случаются, если о контрольном визите сообщают задолго и к нему готовятся", - говорит Сийм.

В ходе проведенного в 2022 году рейда проверили 64 учреждения опеки, из них 41 в Ида-Вирумаа и 23 - в Ляэне-Вирумаа. Чаще всего не были проведены очередные проверки эвакуационного освещения или же проверяющим было лицо, не имевшее для этого компетенции. Проблемой являлись также запертые двери, чтобы клиенты не смогли открыть их.

Спасательный департамент усилил проверки попечительских домов после того, как вечером 12 января 2021 года в пансионате "Männiku" в деревне Аа Люганузеской волости произошел пожар, в результате которого погибли три человека.