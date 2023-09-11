СТАТИСТИКА ⟩ Существенно сократились как экспорт, так и импорт товаров

В июле товаров было экспортировано на 1,3 миллиарда евро и импортировано на 1,6 миллиарда евро. В сравнении с тем же месяцем 2022 года экспорт сократился в текущих ценах на 26% и импорт - на 20%. Дефицит товарообмена в июле составил 385 миллионов евро, что на 42 миллиона евро больше, чем год назад, подсчитал Департамент статистики.
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что на уменьшение как экспорта, так и импорта товаров в июле этого года существенно повлияла более высокая сравнительная база в 2022 году, когда электричество и другие товары были дороже обычного. За год цены на экспортную продукцию в июле снизились на 3%, а цены на импортную продукцию - почти на 5%, однако экспорт товаров эстонского производства за год сократился на целых 29%, а реэкспорт - на 22%.
- Экспорт снизился до уровня 2021 года, а дефицит товарообмена достиг самой высокой отметки за этот год, поэтому уменьшение экспорта является заметным. Существенно сократился товарообмен именно со странами, не входящими в Европейский союз: экспорт на 42% и импорт на 54%, - добавила Леппметс.
В июле из товаров больше всего экспортировали электрооборудование (14% от общего объема экспорта Эстонии), транспортные средства (12%), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (11%), а также древесину и изделия из древесины (11%).
Более всего, а именно на 341 миллион евро, сократился экспорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение экспорта электрооборудования, различных промышленных изделий и механического оборудования, соответственно на 38, 19 и 18 миллионов евро. Более всего, а именно на 40 миллионов евро, вырос экспорт из Эстонии транспортных средств.
Среди партнеров по экспорту для Эстонии в июле первое место занимала Финляндия (15 от общего объема экспорта Эстонии), второе - Латвия (14%) и третье - Литва (9%). В Финляндию больше всего экспортировали электрооборудование, в том числе статические преобразователи, в Латвию - минеральную продукцию, в том числе электроэнергию, а в Литву - транспортные средства, в том числе автомобили.
Сильне всего сократился экспорт товаров из Эстонии в Латвию, США и Грецию.
Более всего вырос экспорт товаров в Турцию, куда больше, чем в прошлом году, ввозили металла и изделий из металла, в том числе железа и остатков стали.
В июле из товаров более всего импортировали транспортные средства (15% от общего объема импорта Эстонии), электрооборудование (12%), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также минеральную продукцию (12%). Более всего, а именно на 249 миллионов евро, сократился импорт в Эстонию минеральной продукции. Далее следовало сокращение импорта металла и изделий из металла, древесины и изделий из древесины, а также механического оборудования, соответственно на 89, 40 и 39 миллионов евро. Более всего, а именно на 53 миллиона евро, вырос импорт в Эстонию транспортных средств.
Крупнейшим партнером Эстонии по импорту в июле была Финляндия (15% от общего объема импорта Эстонии), далее следовали Германия (11%), Латвия (10%) и Литва (10%). Из Финляндию более всего импортировали минеральную продукцию, в т. ч. электроэнергию, из Германии - транспортные средства, в т. ч. автомобили, из Латвии - минеральную продукцию, в т. ч. природный газ, и из Литвы - минеральную продукцию, в т. ч. нефтяные масла.
Сильнее всего сократился импорт товаров из России, Финляндии и Литвы, откуда ввозилось меньше минеральной продукции, чем в прошлом году. Из России ввозилось меньше различных минеральных и нефтяных масел, из Финляндии - электроэнергии, а из Литвы - нефтяных масел. Более всего вырос импорт товаров из Нидерландов, откуда больше, чем в прошлом году, ввозилось оптических, измерительных и точных приборов.