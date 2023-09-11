СТАТИСТИКА ⟩ Существенно сократились как экспорт, так и импорт товаров

Сильне всего сократился экспорт товаров из Эстонии в Латвию, США и Грецию.

Более всего вырос экспорт товаров в Турцию, куда больше, чем в прошлом году, ввозили металла и изделий из металла, в том числе железа и остатков стали.

В июле из товаров более всего импортировали транспортные средства (15% от общего объема импорта Эстонии), электрооборудование (12%), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также минеральную продукцию (12%). Более всего, а именно на 249 миллионов евро, сократился импорт в Эстонию минеральной продукции. Далее следовало сокращение импорта металла и изделий из металла, древесины и изделий из древесины, а также механического оборудования, соответственно на 89, 40 и 39 миллионов евро. Более всего, а именно на 53 миллиона евро, вырос импорт в Эстонию транспортных средств.

Крупнейшим партнером Эстонии по импорту в июле была Финляндия (15% от общего объема импорта Эстонии), далее следовали Германия (11%), Латвия (10%) и Литва (10%). Из Финляндию более всего импортировали минеральную продукцию, в т. ч. электроэнергию, из Германии - транспортные средства, в т. ч. автомобили, из Латвии - минеральную продукцию, в т. ч. природный газ, и из Литвы - минеральную продукцию, в т. ч. нефтяные масла.