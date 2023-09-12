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Участвовавший в семинаре спасатель быстро справился с опасной ситуацией в концертном доме

Илья Смирнов
, журналист
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Йыхвиский концертный дом.
Йыхвиский концертный дом. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

В Йыхвиском концертном доме случилось локальное возгорание, которое вполне могло превратить очаг культуры в очаг огня. К счастью, на месте оказался профессиональный спасатель.

В понедельник, 11 сентября, в 16.16 автоматическая противопожарная система сигнализировала в Центр тревог о задымлении в Йыхвиском концертном доме на улице Парги. Дым выходил из потолка одного помещения.

В концертном доме в тот день шел семинар, и его участники были оперативно выведены на улицу. Вместе с тем выяснилось, что дым идет из разбитого светильника в потолке. Участвовавший в семинаре один спасатель быстро устранил опасность при помощи стандартного порошкового огнетушителя.

Прибывшая по тревоге спасательная команда лишь проверила помещение, убедившись, что опасности больше нет, а надо его только проветрить.

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