Участвовавший в семинаре спасатель быстро справился с опасной ситуацией в концертном доме

В понедельник, 11 сентября, в 16.16 автоматическая противопожарная система сигнализировала в Центр тревог о задымлении в Йыхвиском концертном доме на улице Парги. Дым выходил из потолка одного помещения.

В концертном доме в тот день шел семинар, и его участники были оперативно выведены на улицу. Вместе с тем выяснилось, что дым идет из разбитого светильника в потолке. Участвовавший в семинаре один спасатель быстро устранил опасность при помощи стандартного порошкового огнетушителя.