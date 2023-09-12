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В Кохтла-Ярве с выходных ищут пропавшую пожилую женщину

Обновлено: пропавшая найдена
Северное побережье
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Пропавшая в Кохтла-Ярве Ольга.
Пропавшая в Кохтла-Ярве Ольга. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помочь найти Ольгу, которая в Кохтла-Ярве еще в воскресенье покинула дом попечения и до сих пор туда не вернулась.

В полицию сообщили, что 68-летняя Ольга покинула дом попечения в Кохтла-Ярве 10 сентября в середине дня. Женщина до сих пор не вернулась, а родственники не могут связаться с ней с воскресенья.

Полицейские проверила места, где Ольга могла передвигаться и проводить время, но до сих пор не нашли ее. Поиск продолжается.

Ольга ростом 165 см, худощавого телосложения. У нее седые вьющиеся волосы до плеч. В последний раз она был одета в длинную белую куртку и черные брюки. Женщина говорит по-русски.

Полиция просит всех, кто видел, как Ольга куда-то передвигалась, или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Около полудня 12 сентября полиция сообщила, что пропавшая Ольга нашлась. С женщиной все в порядке, ее вернули в дом попечения.

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Кохтла-Ярве
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