В Кохтла-Ярве с выходных ищут пропавшую пожилую женщину

В полицию сообщили, что 68-летняя Ольга покинула дом попечения в Кохтла-Ярве 10 сентября в середине дня. Женщина до сих пор не вернулась, а родственники не могут связаться с ней с воскресенья.

Полицейские проверила места, где Ольга могла передвигаться и проводить время, но до сих пор не нашли ее. Поиск продолжается.

Ольга ростом 165 см, худощавого телосложения. У нее седые вьющиеся волосы до плеч. В последний раз она был одета в длинную белую куртку и черные брюки. Женщина говорит по-русски.

Полиция просит всех, кто видел, как Ольга куда-то передвигалась, или знает о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.