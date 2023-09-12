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Сократилось число претендентов на должность представителя правительства

Северное побережье
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Министр по делам регионов Мадис Каллас.
Министр по делам регионов Мадис Каллас. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В конкурсе на должность представителя правительства в Ида-Вирумаа после первого отборочного сита осталось девять кандидатов. Это приблизительно четвертая часть от первоначального списка желающих поработать связным между столицей и северо-восточным регионом.

"Я рад, что мы подошли к следующему этапу выбора ида-вируского представителя", - прокомментировал региональный министр Мадис Каллас информацию о том, что из первоначально 34-х претендентов на новую должность представителя правительства в Ида-Вирумаа девять человек вышли во второй отборочный тур.

По словам министра, сквозь сито первого тура прошли самые сильные кандидаты, имеющие предпосылки для успеха на этой должности. "Среди них есть специалисты в различных областях, из которых каждый имеет явное желание внести свой вклад в развитие важного для них региона", - отметил Каллас.

Собеседования со всеми девятью оставшимися кандидатами пройдут в течение следующих двух недель, как сообщили в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства.

Напомним, о создании должности представителя правительства в Ида-Вирумаа договорились Партия реформ, Социал-демократическая партия и партия "Eesti 200" в своем коалиционном соглашении после мартовских выборов в Рийгикогу.

Целью создания института регионального представителя правительства является поддержка улучшения социально-экономического положения Ида-Вирумаа и увеличение присутствия государства в этом уезде. Открытый конкурс претендентов на новую должность Министерство регионального развития и сельского хозяйства объявило в начале августа.

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