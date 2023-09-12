Сократилось число претендентов на должность представителя правительства

"Я рад, что мы подошли к следующему этапу выбора ида-вируского представителя", - прокомментировал региональный министр Мадис Каллас информацию о том, что из первоначально 34-х претендентов на новую должность представителя правительства в Ида-Вирумаа девять человек вышли во второй отборочный тур.

По словам министра, сквозь сито первого тура прошли самые сильные кандидаты, имеющие предпосылки для успеха на этой должности. "Среди них есть специалисты в различных областях, из которых каждый имеет явное желание внести свой вклад в развитие важного для них региона", - отметил Каллас.

Собеседования со всеми девятью оставшимися кандидатами пройдут в течение следующих двух недель, как сообщили в Министерстве регионального развития и сельского хозяйства.

Напомним, о создании должности представителя правительства в Ида-Вирумаа договорились Партия реформ, Социал-демократическая партия и партия "Eesti 200" в своем коалиционном соглашении после мартовских выборов в Рийгикогу.