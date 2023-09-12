ВИДЕО ⟩ На проходивший в вечерних сумерках Тойлаский народный бег собралось более 350 участников

Организаторы во главе с Андрусом Лехисметсом порядком потрудились над организацией этого мероприятия, и местные жители наградили их за это активным участием. Перед Тойласким народным домом участников подбадривал музыкант Пеэтер Прикс, которого поддерживал на барабанах его двухлетний сын. Знаменитую липовую аллею Оруского парка, по которой проходила трасса вышедших на дистанцию 7 километров, обрамляли свечи, а у порта настроение создавали дискоры.

Во время церемонии награждения в вечерней темноте в честь самых быстрых участников у пьедестала устроили вспышки сценического дыма. В заключение наряду с прочими призами был разыгран главный приз - изготовленный Гермо Сааром большой садовый гриль "Teemant".

Уверенно победивший в беге на основной дистанции 7 км Денис Шалкаускас сказал, что пережил сильные эмоции от бега в такой атмосфере по этой трудной трассе, где перепад высот достигал почти полусотни метров и пришлось брать несколько тяжелых подъемов. "Очень здорово было бежать, хотя непосредственно перед соревнованием у меня была тяжелая тренировка, на которой я пробежал в быстром темпе два раза по 5 километров", - сказал один из лучших бегунов Эстонии на средние дистанции.

За Шалкаускасом следовали Анатолий Шибанов и Алексей Марков, являющийся также общим лидером в серии забегов.

Среди женщин самой быстрой была входящая в женскую лыжную сборную Эстонии Авели Уусталу, являющаяся также лучшей по итогам серии.