МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 14.09-21.09 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Пятница, 15 сентября

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - открытие сезона "Eesti Kontsert" "Vivaldi Recomposed": "Sinfonietta Riga", Мари Самуэльсен (скрипка; Норвегия). Билет - 20-25 евро.

Суббота, 16 сентября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната для детей 4-10 лет: летние воспоминания и поделки.

* В Нарве в парке "EV100" в 15.00 - Нарвский танцевальный праздник.

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - концерт: трио Хольгера Марьямаа и Чад Лефковиц-Браун. Билет - 40 евро.

Воскресенье, 17 сентября

* В клубе "Ахтме" в 12.00 - мастер-класс студии классического танца "Viva Dance" и интерактивная программа "ПА-танцуем!" для детей. Билет - 5 евро. Информация: тел. 5668 4792, www.ahtmeklubi.ee.

* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - концерт-сюрприз, на котором исполнитель будет объявлен на месте. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Концертный автобус: 17.00 - у Йыхвиской библиотеки, 17.15 - в Кохтла-Ярве у "Prestone", 17.20 - в Кохтла-Ярве у старой аптеки (поездка туда-сюда - 5 евро). Информация по тел. 514 3930, Тоомас.

Среда, 20 сентября

* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - дискуссия посреди недели: вспоминаем легендарного педагога Виктора Пеэпа в день его 95-летия.

Четверг, 21 сентября

* В кинотеатре "Amadeus" Йыхвиского концертного дома в 18.00 - киновечер и дискуссия "Neeme Järvi. Muusika üle kõige" / "Неэме Ярви. Музыка превыше всего". В гостях режиссер Эрик Норкроос. Билет - 7 евро.

СПОРТ

Четверг, 14 сентября

* В Кохтла-Нымме с 16.00 до 18.00 открыт старт этапа четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.