МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 14.09-21.09 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 14 по 21 сентября.
КУЛЬТУРА
Пятница, 15 сентября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - открытие сезона "Eesti Kontsert" "Vivaldi Recomposed": "Sinfonietta Riga", Мари Самуэльсен (скрипка; Норвегия). Билет - 20-25 евро.
Суббота, 16 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната для детей 4-10 лет: летние воспоминания и поделки.
* В Нарве в парке "EV100" в 15.00 - Нарвский танцевальный праздник.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - концерт: трио Хольгера Марьямаа и Чад Лефковиц-Браун. Билет - 40 евро.
Воскресенье, 17 сентября
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - мастер-класс студии классического танца "Viva Dance" и интерактивная программа "ПА-танцуем!" для детей. Билет - 5 евро. Информация: тел. 5668 4792, www.ahtmeklubi.ee.
* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 18.00 - концерт-сюрприз, на котором исполнитель будет объявлен на месте. Билет - 15 евро, со значком друга - 10 евро. Концертный автобус: 17.00 - у Йыхвиской библиотеки, 17.15 - в Кохтла-Ярве у "Prestone", 17.20 - в Кохтла-Ярве у старой аптеки (поездка туда-сюда - 5 евро). Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
Среда, 20 сентября
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - дискуссия посреди недели: вспоминаем легендарного педагога Виктора Пеэпа в день его 95-летия.
Четверг, 21 сентября
* В кинотеатре "Amadeus" Йыхвиского концертного дома в 18.00 - киновечер и дискуссия "Neeme Järvi. Muusika üle kõige" / "Неэме Ярви. Музыка превыше всего". В гостях режиссер Эрик Норкроос. Билет - 7 евро.
СПОРТ
Четверг, 14 сентября
* В Кохтла-Нымме с 16.00 до 18.00 открыт старт этапа четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Суббота, 16 сентября
* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойла по петанку; тет-а-тет.
* В Йыхви в 12.00 - Йыхвиский народный бег. Центр соревнований - на стадионе Хейно Липпа.
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" / ФК "Noova" (Йыхви) - ФК "Ajax" (Ласнамяэ).
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - СК "Noorus-96" (Йыгева).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Viru Sputnik".
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - ХК "Panter" (Таллинн).
Воскресенье, 17 сентября
* На стадионе Йыхвиской Кесклиннаской школы в 13.00 - 1/8 финала народной лиги по футболу: ФК "Viru Energy" - ФК "Pärnu Jaagupi".
Вторник, 19 сентября
* В Кохтла-Ярве в 12.00 - этап серии "Kohtla-Järve liigub" / "Кохтла-Ярве двигается": бег и ходьба. Центр соревнований - Кохтла-Ярвеского центра культуры.
Четверг, 21 сентября
* В Синимяэ с 16.00 до 18.00 открыт старт этапа четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 14 сентября
* В Йыхви в учебном центре Керсти Вылу в 10.00 (на эстонском языке) и в Нарве в центре "Vaba Lava" в 14.00 (на русском языке) - инфочас Фонда справедливого перехода.
Суббота, 16 сентября
* В разных частях Ида-Вирумаа - Всемирный день уборки. Подробно: maailmakoristus.ee.
* В Тудулиннаском общинном доме в 12.00 - мастер-класс по валянию. Руководит Герри Оргма.
Среда, 20 сентября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия для взрослых. Информация: тел. 337 0536, Герри Оргма.
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