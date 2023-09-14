На выставке кукольных домиков все крошечное, но настоящее

Миниатюрные кровать, платяной шкаф, стол, на нем кофейная чашка... Спальни, кухни, ванные комнаты - все это восхищает маленьких девочек и мальчиков, но также их мам и бабушек: старшее поколение окунается в далекое детство, когда не было планшетов и смартфонов, а дети просто играли в игрушки, которые помогали им подготовиться к взрослой жизни.

Впервые эта экспозиция прошла в приходском музее Ийзаку летом 2019 года, собрав большое количество положительных отзывов. Поэтому она продолжает путешествовать и добралась до Кохтла-Ярве - Хели Мянд каждый год привозит в читальный зал что-то новенькое и всегда находит, чем удивить.

Коллекция собиралась не одно десятилетие - 17 кукольных комнат разных времен прошлого века, самые старые из которых изготовлены почти сто лет назад! В них живут куклы - некоторые очень старые, но не стареющие. Есть и более современные. Кукольная мебель, посуда, стиральные машины, швейные машины, утюги, чемоданы и прочие предметы, без которых не обходится быт семьи. Игрушки произведены в разных странах, а фоном служат характерные для эпохи обои и текстиль. Кукольная одежда и аксессуары рассказывают о модных тенденциях времен.

"Я и мои игрушки" - так может сказать не только коллекционер, но и почти каждый взрослый, заглянувший в библиотечную галерею, потому что обязательно найдет что-то знакомое. "Вспомнила о том, как в подобном домике играла в детстве моя дочь", - написала в книге отзывов Наталья Мельникова. "Сыну 9 лет, его особенно впечатлили куклы 30-х годов. А я увидела телефон из своего детства", - поделилась Екатерина. "Спасибо коллекционеру за огромный труд и желание дарить нам незабываемые эмоции", - звучат слова благодарности практически от каждого посетителя.