Вирве Осила: Об убогих деревьях и убогости души

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Мелочи, скажете вы. Но жизнь и состоит из мелочей, деталей, которые объединяют нас. Мы то и дело говорим об охране природы, но в основном это так и остается разговорами. Человек гордо называет себя царем природы. На самом деле, в этом мире, дарованном нам на мимолетную жизнь, сама Природа - царь, а люди - в крайнем случае, ее вассалы, которые в большинстве своем плохо выполняют свои обязанности.

В моем детстве не говорили о зеленом мышлении, но думали и поступали по-зеленому: не опустошали и не транжирили, природа была священна. Я прожила долгую жизнь и всегда чувствовала себя частью природы, но крайнее безразличие многих соотечественников к окружающему причиняет мне боль. В нашем прекрасном природном парке деревья изувечили, и это необратимо. В случае неудачной стрижки есть уверенность, что волосы отрастут и их можно будет снова и красиво подстричь. Ветви на деревьях снова не отрастут. Истощенная чрезмерной косьбой почва без перегноя больше не получает дополнительное питание из прелых листьев, поэтому из нее исчезают насекомые и бедность почвы усугубляется.

Волостной советник по вопросам окружающей среды сказал мне, что специалист по охране памятников старины якобы считает парк Мяэтагузе одним из самых красивых. Красота в глазах смотрящего. Но она должна доходить и до сердца. Этой зимой впервые за несколько десятилетий я больше не смогу пить липовый чай. Не смогу я весной полюбоваться распускающимися на березе почками, их запах всегда означал для меня новое начало и веру в то, что мне снова подарен еще один годовой круг.