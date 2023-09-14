Для художественной выставки местного сообщества "Рисуем вместе" были созданы четверть сотни картин с видами Тойлаской волости, для раскрашивания которых на помощь вдобавок к лупе взяли членов семьи, друзей, коллег и соседей. "Это прекрасный пример того, как собрать общину и вместе сделать что-то классное", - находит волостной руководитель в области культуры Кайса Пукк.

В художественном проекте участвовали около полусотни человек, у которых был месяц на раскрашивание картин. Полотна создавались на основании сделанных в Тойлаской волости фотографий, однако они были более детальными, чем предназначенные для детей холсты.