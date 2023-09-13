Кайса Кукк стала чемпионкой Эстонии по марафону

Кукк, тренирующаяся под руководством уроженца Ида-Вирумаа и беговой знаменитости Эстонии Энна Селлика, пробежала 42,195 километра по таллиннским улицам за время 2:50.22. Свою ближайшую конкурентку в зачете чемпионатов Эстонии Пилле Хинни она обогнала более чем на три с половиной минуты. Установленный Кукк два года назад личный рекорд на семь минут лучше.

В Таллиннском марафоне среди женщин быстрее Кайсы Кукк были только три африканки из стран, славящихся своими бегунами, - Эфиопии и Кении. Победившая в марафоне среди женщин Dessi Ethlemahu Sintayehu из Эфиопии пробежала марафонскую дистанцию за время 2:34.04.

Раньше Кайсы Кукк на финиш марафона пришли 40 мужчин, среди которых эстонских бегунов было только 15.

Из ида-вирумааских бегунов самым быстрым оказался Андрей Шкубель, показавший время 2:47.12. Это обеспечило ему 43-е место на Таллиннском марафоне, седьмое место на чемпионате Эстонии и восьмое место на чемпионате полиции Северных стран, на котором он стал лучшим среди эстонских бегунов.

Среди идавирусцев быстрее, чем за три часа, на финиш марафона пришел также Артем Федоров, занявший в общем зачете 86-е место со временем 2:59.47.

Хороший результат показала пробежавшая марафон за время 3:12.48 йыхвиска Хиллеви Вельба, занявшая на чемпионате Эстонии восьмое место - в возрастном классе N45 это был второй результат.