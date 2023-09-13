Спешивший юноша на велосипеде утром в Йыхви попал под машину

Молодой велосипедист не учел, что преимущество на зебре есть только у пешеходов, а не у тех, кто движется через дорогу быстрее них.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 сентября после восьми часов утра в центре Йыхви рядом с автобусной остановкой Йыхвиского концертного дома на улице Парги. Там 16-летний молодой человек пересекал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Как установила полиция, велосипедист двигался быстрее пешехода, поэтому терял преимущество при пересечении проезжей части.
Не учитывая текущую дорожную обстановку, юный велосипедист не уступил дорогу двигавшемуся по проезжей части автомобилю "Peugeot Expert", которым управлял 52-летний мужчина.
В результате столкновения с машиной велосипедист упал на асфальт и получил повреждения. Его отвезли в больницу.