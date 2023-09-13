В Нарве столкнулись две машины

Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 сентября около пяти часов вечера в районе дома №6 по нарвской улице Солдина. Как затем установила полиция, 52-летний мужчина за рулем автомобиля "Nissan Qashqai" выехал со двора на главную дорогу, но перед выполнением этого маневра не убедился в безопасности, а в итоге столкнулся с движущимся по главной дороге "Volkswagen Passat".