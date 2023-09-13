В Нарве столкнулись две машины

Один автомобиль не уступил другому при выезде со двора на дорогу. Немолодая женщина в результате столкновения машин оказалась в больнице.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 12 сентября около пяти часов вечера в районе дома №6 по нарвской улице Солдина. Как затем установила полиция, 52-летний мужчина за рулем автомобиля "Nissan Qashqai" выехал со двора на главную дорогу, но перед выполнением этого маневра не убедился в безопасности, а в итоге столкнулся с движущимся по главной дороге "Volkswagen Passat".
За рулем второго автомобиля сидел 63-летний мужчина, а также в салоне была 62-летняя пассажирка. Женщина пострадала в результате столкновения машин, ее отправили в больницу.