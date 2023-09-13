ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстония закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами

Этим Эстония выполняет опубликованное Еврокомиссией 8 сентября дополнительное толкование установленных в отношении Российской Федерации санкций, в соответствии с которым зарегистрированным в Российской Федерации моторным транспортным средствам не разрешено больше въезжать на территорию Европейского союза.

"Цель антироссийских санкций одна - принудить государство-агрессор отступить в свои государственные границы. Поскольку Еврокомиссия недавно дополнительно разъяснила действующую санкцию и Эстония считает необходимым использовать все возможности, чтобы повысить цену агрессии для России, то мы нашли, проконсультировавшись с официальными учреждениями Латвии и Литвы, что при совместном введении санкций ограничения будут наиболее действенными", - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Запрет на въезд моторного транспорта с номерными знаками Российской Федерации действует независимо от оснований для пребывания его владельца или пользователя в Эстонии или Евросоюзе.

Уже находящимся в Эстонии транспортным средствам с номерными знаками Российской Федерации разрешат покинуть страну через внешнюю границу или пересечь внутренние границы Евросоюза.