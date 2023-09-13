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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Очередная нарвитянка была обобрана мошенником

11 сентября 2023 г.
Северное побережье
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

11 сентября представившийся полицейским мошенник позвонил проживающей в Нарве женщине.

В ходе доверительной беседы мошенник попросил женщину ввести через приложение свои PIN-коды, что женщина и сделала. Позже женщина обнаружила, что на ее имя были оформлены два кредита на общую сумму 5915 евро.

Подробности случая мошенничества расследует полиция в ходе уголовного производства. 

Документ на лодку латыша оказался фальшивым

11 сентября на пограничном пункте порта Нарва-Йыэсуу было досмотрено плавсредство, которым управлял человек с латвийским паспортом. При проверке документов выяснилось, что предъявленный договор купли-продажи плавсредства был частично сфальсифицирован.

Договор купли-продажи, доверенность и плавсредство взяли на хранение. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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