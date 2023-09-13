СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Очередная нарвитянка была обобрана мошенником

11 сентября представившийся полицейским мошенник позвонил проживающей в Нарве женщине.
В ходе доверительной беседы мошенник попросил женщину ввести через приложение свои PIN-коды, что женщина и сделала. Позже женщина обнаружила, что на ее имя были оформлены два кредита на общую сумму 5915 евро.
Подробности случая мошенничества расследует полиция в ходе уголовного производства.
Документ на лодку латыша оказался фальшивым
11 сентября на пограничном пункте порта Нарва-Йыэсуу было досмотрено плавсредство, которым управлял человек с латвийским паспортом. При проверке документов выяснилось, что предъявленный договор купли-продажи плавсредства был частично сфальсифицирован.
Договор купли-продажи, доверенность и плавсредство взяли на хранение.
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Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.