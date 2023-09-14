У нового руководителя Йыхвиского молодежного центра Анастасии Николаевой много идей

- Режиссер праздников - это как человек-оркестр. Умеет составить сценарий, организовать, станцевать, спеть, все что угодно - за годы учебы чем только мы ни занимались, - рассказывает она. - Могу работать во многих сферах, но, узнав о конкурсе на должность руководителя молодежного центра, решила поучаствовать и выиграла.