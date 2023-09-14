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У нового руководителя Йыхвиского молодежного центра Анастасии Николаевой много идей

Ирина Кивисельг
, журналист
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Анастасия Николаева старается, чтобы молодежный центр стал привлекательным местом для молодежи разного возраста.
Анастасия Николаева старается, чтобы молодежный центр стал привлекательным местом для молодежи разного возраста. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Закончив магистратуру Санкт-Петербургского государственного института культуры по специальности "режиссер праздников", Анастасия Николаева летом вернулась на родину. Выиграла конкурс, возглавив с 3 августа Йыхвиский открытый молодежный центр, который является подразделением Йыхвиского центра культуры и интересов, и готова применить все свои знания, чтобы он стал привлекательным местом для молодежи всех возрастов.

- Режиссер праздников - это как человек-оркестр. Умеет составить сценарий, организовать, станцевать, спеть, все что угодно - за годы учебы чем только мы ни занимались, - рассказывает она. - Могу работать во многих сферах, но, узнав о конкурсе на должность руководителя молодежного центра, решила поучаствовать и выиграла.

Прожив шесть лет в России, Настя эстонский язык не забыла, даже наоборот, улучшила - во время подготовки диссертации на тему трансформации эстонских праздников 50-60-х годов, приходилось много читать на эстонском: изучать архивные документы, прессу и открытые источники информации.

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