У нового руководителя Йыхвиского молодежного центра Анастасии Николаевой много идей

Закончив магистратуру Санкт-Петербургского государственного института культуры по специальности "режиссер праздников", Анастасия Николаева летом вернулась на родину. Выиграла конкурс, возглавив с 3 августа Йыхвиский открытый молодежный центр, который является подразделением Йыхвиского центра культуры и интересов, и готова применить все свои знания, чтобы он стал привлекательным местом для молодежи всех возрастов.
- Режиссер праздников - это как человек-оркестр. Умеет составить сценарий, организовать, станцевать, спеть, все что угодно - за годы учебы чем только мы ни занимались, - рассказывает она. - Могу работать во многих сферах, но, узнав о конкурсе на должность руководителя молодежного центра, решила поучаствовать и выиграла.