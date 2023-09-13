Нарвским политикам предстоит решить, кем заменить Катри Райк

Катри Райк в предстоящую субботу с огромной вероятностью потеряет корону мэра Нарвы, учитывая, что под заявлением о недоверии ей подписались 18 депутатов городского собрания из всего 31-го. Из этого большинства большинство - центристы. "В Центристскую партию я не вступлю, чтобы остаться мэром", - в сердцах бросила Райк, когда заявление о недоверии прозвучало. Теперь существенный вопрос: кто станет новым мэром осенней столицы с быстро редеющим ее населением, да еще в преддверии зимы на фоне подорожавшего отопления и остальных скопившихся проблем.
В Нарвском городском собрании 11 сентября было объявлено о развале прежней коалиции и создании новой фракции с незамысловатым названием "Narva", которая сразу же заявила о недоверии мэру города Катри Райк. Голосование о недоверии пройдет утром 16 сентября, в субботу, то есть максимально скоро.
"Объявить недоверие мэру Нарвы Катри Райк, чья некомпетентная деятельность в должности мэра создала положение, при котором существенно нарушена работа городской управы и официальных учреждений города Нарва", - сказано в заявлении, под которым подписались большинство депутатов городского собрания.
Член Социал-демократической партии Эстонии Катри Райк занимает кабинет мэра Нарвы с декабря 2021 года. В октябре того года она была лидером по сбору голосов нарвских избирателей на местных выборах. Прошедшая в городское собрание большая команда Райк почти сразу пошла трещинами, что постоянно создавало политическую турбулентность и не раз ставило мэра на грань увольнения. Теперь это будет с большой вероятность доведено до логического конца.
Сама Райк нынче сказала, что не верит в стабильность пришедшей к власти новой фракции "Narva": "Там слишком много разных интересов, а сейчас этих людей объединил один интерес - убрать мэра".
Список возможных кандидатов длинный и аморфный
Политический противник Катри Райк, лидер фракции "Narva" Алексей Евграфов в недалеком прошлом уже был нарвским мэром и до своего прихода на службу в Рийгикогу в качестве замещающего члена Яны Тоом даже хотел вернуться в кабинет градоначальника. Сейчас он уверяет, что на должность мэра не претендует.
Список вероятных кандидатов в мэры Нарвы пока обсуждается, и конкретные имена могут прозвучать только после субботы, когда недоверие Райк станет свершившимся фактом. По словам Евграфова, в их списке есть и центристы, и беспартийные, и нарвитяне, и неместные. Похоже, список длинный и аморфный настолько, что собеседник затруднился назвать количество имен.
Также можно предположить со слов Евграфова, что люди из списка наверняка и сами еще не знают, что им могут предложить стать новым мэром. До переговоров с потенциальными кандидатами дело дойдет опять же после субботы.
Сама Райк говорит, что не представляет, кто сейчас сходу готов заменить ее как мэра на важных встречах и при решении сложных вопросов.
- На следующей неделе здесь будет еврокомиссар по вопросам справедливого перехода, 21-го числа здесь собственники "Fortaco". Я не слышала, чтобы в плане на эту субботу были выборы нового мэра, а тогда кто будет тот человек, который сядет рядом с еврокомиссаром и с ним даст пресс-конференцию? - Райк надеется, что будущий новый руководитель города не завалит всю работу и готов будет встретиться с предшественницей на предмет передачи текущих дел и контактов. - Разумеется, это больно, но нет смысла играть в обиженного, - добавила Райк, хотя слезы появились на ее глазах.
Два месяца на выборы мэра
Алексей Евграфов высказал надежду, что с выбором нового мэра удастся закончить поскорее, а не тянуть все отведенные на это по закону два месяца: "Вероятность есть и такая, но я надеюсь, что мы сможем намного быстрее выбрать нового мэра".
- Если получится сделать таким образом, что члены Центристской партии будут занимать в Нарве ключевые посты, то это, безусловно, неплохой вариант. Но мы внутри фракции должны учитывать интересы каждого ее члена, так что выбор кандидата - вопрос обсуждения, - добавил Евграфов, сам являющийся с недавних пор центристом.
Избранная 11 сентября новым председателем городского собрания Ирина Янович ранее уже писала заявление о вступлении в Центритскую партию, но оно легло под сукно. Теперь партия, определившаяся со своим верховным лидером и воспрянувшая духом в Нарве, может дать ход пожеланию высшего нарвского руководителя.
Экс-мэр со стажем: самое лучшее - стабильность
Еще один экс-мэр Нарвы - Тармо Таммисте, центрист и председатель Нарвского округа партии заверил, что лично с ним никто не говороил о возможности снова вернуться в кабинет градоначальника. Также и в правлении партийного округа этот вопрос не ставился, ведь у власти в Нарве далеко не только центристы, коих всего треть от состава горсобрания.
На прямой вопрос о том, интересно ли ему самому было бы снова стать мэром Таммисте ответил неопределенно. "У меня тоже есть вопросы, на которые я хотел бы получить ответы", - сказал он насчет того, что новая власть в городе еще не заявила никакой ясной программы.
Таммисте подтвердил, что в Нарве сложилась тяжелая обстановка, которая усугублялась тем, что местное собрание и городская управа имели разное видение на ряд чувствительных вопросов, будь то переименование улиц или политика в отношении муниципальных школ. В городе накопилось, по словам экс-мэра, много недовольства и вопросов без ответов.
- Хочется надеяться, что новая коалиция (речь идет не о коалиции, а об одной правящей фракции "Narva". - И.С.) сможет оставаться у власти как минимум два года до следующих местных выборов. В противном случае о каком развитии города и о достижении каких целей можно будет говорить? Как только снова меняется власть, меняется и цель. Самое лучшее, что было раньше, - это стабильность, и люди знали, что делать, без неожиданностей, - высказался Таммисте, проработавший мэром Нарвы в общей сложности 17 лет.