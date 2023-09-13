Нарвским политикам предстоит решить, кем заменить Катри Райк

Список вероятных кандидатов в мэры Нарвы пока обсуждается, и конкретные имена могут прозвучать только после субботы, когда недоверие Райк станет свершившимся фактом. По словам Евграфова, в их списке есть и центристы, и беспартийные, и нарвитяне, и неместные. Похоже, список длинный и аморфный настолько, что собеседник затруднился назвать количество имен.

Также можно предположить со слов Евграфова, что люди из списка наверняка и сами еще не знают, что им могут предложить стать новым мэром. До переговоров с потенциальными кандидатами дело дойдет опять же после субботы.

Сама Райк говорит, что не представляет, кто сейчас сходу готов заменить ее как мэра на важных встречах и при решении сложных вопросов.

- На следующей неделе здесь будет еврокомиссар по вопросам справедливого перехода, 21-го числа здесь собственники "Fortaco". Я не слышала, чтобы в плане на эту субботу были выборы нового мэра, а тогда кто будет тот человек, который сядет рядом с еврокомиссаром и с ним даст пресс-конференцию? - Райк надеется, что будущий новый руководитель города не завалит всю работу и готов будет встретиться с предшественницей на предмет передачи текущих дел и контактов. - Разумеется, это больно, но нет смысла играть в обиженного, - добавила Райк, хотя слезы появились на ее глазах.

Два месяца на выборы мэра