Новообразованная в Нарвском горсобрании фракция "Narva" готовится в субботу, 16 сентября, снять с должности мэра Катри Райк. "Я буду ночным мэром", - как бы в шутку предупредила Райк, общаясь с журналистами.
Лидер фракции "Narva" Алексей Евграфов, пребывавший после местных выборов 2021 года в оппозиции, отмечал и раньше, что критика в адрес мэра Катри Райк "сыпется уже давно не только от оппозиции, но и жителей города".
Сейчас формальным поводом для выражение недоверия Евграфов назвал то, что Райк не выполнила недавнее решение городского собрания о сохранении названий четырех красноармейских улиц, а поручила чиновникам заменить адресные таблички на домах, как только об этом повелел Нарве региональный министр. "Это явно перекос власти пошел, а следовательно, совместная работа в дальнейшем будет невозможна", - прокомментировал Евграфов, всегда выступавший за сохранение прежних названий улиц.
Сама Райк высказала мнение, что выражение ей недоверия делает возможным обида нескольких членов горсобрания из числа педагогов, которые теряют работу из-за недостаточного владения эстонским языком или по иным причинам. Также она отметила с сожалением, что в ходе последних переговоров в Нарвском горсобрании политики почти не говорят о текущих проектах, насущных проблемах и тяжелых решениях, которые у города еще впереди.
Выражение недоверия из-за адресных табличек на переименованных улицах Райк назвала чем-то несерьезным. "В Нарве уличные таблички никого не интересуют", - прокомментировала Райк вопрос о переименовании красноармейских улиц, решенный государством в соответствии с законом. "В этом точно нет никакого криминала или нарушения развития города Нарва", - сказала она о своей роли в этом.
В случае снятия с должности мэра Райк намерена вернуться в Нарвское городское собрание депутатом. Замещающим ее членом горсобрания выступает в настоящее время Роман Бойко.
Алексей Евграфов не стал называть имя кандидата в мэры Нарвы вместо Райк.
- Этот человек должен быть достаточно компетентным, чтобы продолжить проекты, которые сейчас идут в городе, чтобы иметь возможность общаться с министерствами и строителями. Это не может быть человек, который придет для того, чтобы быть просто удобным для нас (в горсобрании). Мы ищем того, кто полноценно справился бы с этой работой, - сказал Евграфов, дав понять, что кандидат в мэры еще не найден.
Катри Райк, в свою очередь, сказала, что не представляет, кто сейчас сходу готов заменить ее на важных встречах и при решении сложных вопросов.
- На следующей неделе здесь будет еврокомиссар по вопросам справедливого перехода, 21-го числа здесь собственники "Fortaco". Я не слышала, чтобы в плане на эту субботу были выборы нового мэра, а тогда кто будет тот человек, который сядет рядом с еврокомиссаром и с ним даст пресс-конференцию? - Райк надеется, что будущий новый руководитель города не завалит всю работу и готов будет встретиться с предшественницей на предмет передачи текущих дел и контактов. - Разумеется, это больно, но нет смысла играть в обиженного, - добавила Райк.
Она также заметила, что не верит в стабильность пришедшей к власти новой фракции "Narva": "Там слишком много разных интересов, а сейчас этих людей объединил один интерес - убрать мэра".