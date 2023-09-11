Катри Райк: "Я буду ночным мэром"

В случае снятия с должности мэра Райк намерена вернуться в Нарвское городское собрание депутатом. Замещающим ее членом горсобрания выступает в настоящее время Роман Бойко.

Алексей Евграфов не стал называть имя кандидата в мэры Нарвы вместо Райк.

- Этот человек должен быть достаточно компетентным, чтобы продолжить проекты, которые сейчас идут в городе, чтобы иметь возможность общаться с министерствами и строителями. Это не может быть человек, который придет для того, чтобы быть просто удобным для нас (в горсобрании). Мы ищем того, кто полноценно справился бы с этой работой, - сказал Евграфов, дав понять, что кандидат в мэры еще не найден.

Катри Райк, в свою очередь, сказала, что не представляет, кто сейчас сходу готов заменить ее на важных встречах и при решении сложных вопросов.

- На следующей неделе здесь будет еврокомиссар по вопросам справедливого перехода, 21-го числа здесь собственники "Fortaco". Я не слышала, чтобы в плане на эту субботу были выборы нового мэра, а тогда кто будет тот человек, который сядет рядом с еврокомиссаром и с ним даст пресс-конференцию? - Райк надеется, что будущий новый руководитель города не завалит всю работу и готов будет встретиться с предшественницей на предмет передачи текущих дел и контактов. - Разумеется, это больно, но нет смысла играть в обиженного, - добавила Райк.