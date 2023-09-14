Хотя Кохтла-Ярвеское горуправление обещало на фоне резкого подорожания продуктов увеличить немного цену порции, на самом деле деньги дополнительно не приплачивают, а обед делают более дорогим за счет расходов на питание отсутствующих учащихся.
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Прием экономии ⟩ С ростом цены на школьное питание Кохтла-Ярве борется с помощью отсутствующих
Когда еще в прошлом году самоуправления начали ломать голову над тем, как быть, когда скачкообразная инфляция сжирает выдаваемое государством пособие на школьные обеды в размере 1 евро, правительство сообщило, что это проблема содержателей школ и государство дополнительных денег на это не даст. Некоторые самоуправления Ида-Вирумаа стали платить дополнительные деньги. Этот вопрос обсуждался и в Кохтла-Ярве, однако в условиях хронической нехватки денег тут искали и другие возможности.