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Прием экономии ⟩ С ростом цены на школьное питание Кохтла-Ярве борется с помощью отсутствующих

Эрик Калда
, журналист
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В Славянский основной школе Кохтла-Ярве дети могут частично питаться за счет продуктов, сэкономленных из-за отсутствующих учеников.
В Славянский основной школе Кохтла-Ярве дети могут частично питаться за счет продуктов, сэкономленных из-за отсутствующих учеников. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Хотя Кохтла-Ярвеское горуправление обещало на фоне резкого подорожания продуктов увеличить немного цену порции, на самом деле деньги дополнительно не приплачивают, а обед делают более дорогим за счет расходов на питание отсутствующих учащихся.

Когда еще в прошлом году самоуправления начали ломать голову над тем, как быть, когда скачкообразная инфляция сжирает выдаваемое государством пособие на школьные обеды в размере 1 евро, правительство сообщило, что это проблема содержателей школ и государство дополнительных денег на это не даст. Некоторые самоуправления Ида-Вирумаа стали платить дополнительные деньги. Этот вопрос обсуждался и в Кохтла-Ярве, однако в условиях хронической нехватки денег тут искали и другие возможности.

Прием экономии за счет отсутствующих

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Экономика
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