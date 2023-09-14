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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы опять ищете директора для Йыхвиской спортшколы?

Северное побережье
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Аво Самбла.
Аво Самбла. Фото: Alutaguse suusaklubi

Йыхвиское волостное управление объявило конкурс на замещение должности директора Йыхвиской спортивной школы. Кроме руководства спортшколой его обязанностью будут, среди прочего, развитие волостной спортивной деятельности и организация мероприятий.

Советник Йыхвиского волостного управления по культуре и спорту АВО САМБЛА:

- Исполняющим обязанности директора Йыхвиской спортшколы с прошлой осени являлся Кристьян Пальм. Мы хотим найти для спортшколы постоянного директора, который смог бы сосредоточиться на развитии как спортшколы, так и всей волостной спортивной жизни. Кристьян Пальм получил требуемое на директорской должности высшее образование и, насколько мне известно, тоже собирается баллотироваться. В качестве исполняющего обязанности он работал хорошо и наверняка стал бы хорошим кандидатом, однако на открытом конкурсе появятся, очевидно, и другие кандидаты, и мы постараемся выбрать лучшего.

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