ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы опять ищете директора для Йыхвиской спортшколы?

- Исполняющим обязанности директора Йыхвиской спортшколы с прошлой осени являлся Кристьян Пальм. Мы хотим найти для спортшколы постоянного директора, который смог бы сосредоточиться на развитии как спортшколы, так и всей волостной спортивной жизни. Кристьян Пальм получил требуемое на директорской должности высшее образование и, насколько мне известно, тоже собирается баллотироваться. В качестве исполняющего обязанности он работал хорошо и наверняка стал бы хорошим кандидатом, однако на открытом конкурсе появятся, очевидно, и другие кандидаты, и мы постараемся выбрать лучшего.