Йыхвиский народный бег приведет участников в магазин и на концерт

В субботу прогуливающимся по коридорам "Pargi Keskus" следует быть начеку после половины первого, когда со стадиона Хейно Липпа стартуют бегуны на 5 км и 10 км. Они ворвутся в торговый центр через двери со стороны концертного дома, пробегут там пару сотен метров и выбегут через расположенные рядом с кинотеатром двери со стороны парка.

По словам одного из организаторов Йыхвиского народного бега Аво Самбла, в этом году маршрут пройдет через большой магазин, чтобы предложить участникам интересные впечатления. "Возможно, для нацеленных на победу бегунов это не самый подходящий вариант, но для обычных любителей, пожалуй, это будет новый запоминающийся опыт. Руководство торгового центра тоже поддержало эту идею", - сказал он, отметив, что в торговом центре будет установлен пункт питья.

Самбла надеется, что в Йыхви удастся побить рекорд этапов Ида-Вирумааской серии забегов этого года, установленный в прошлую пятницу в Тойла, - 363 участника на всех дистанциях. В прошлом году в Йыхвиском народном беге стартовали чуть менее 250 бегунов и любителей ходьбы.

Трассы, которые будут начинаться и заканчиваться на стадионе Хейно Липпа, выведут участников на парковые дорожки и городские улицы, а по променадному туннелю - на другую сторону железной дороги. После забега на стадионе выступит ансамбль "Põhja-Tallinn", который все желающие могут прийти послушать бесплатно. "Это будет своего рода праздник в честь закрытия нынешней Ида-Вирумааской серии забегов", - сказал Самбла.