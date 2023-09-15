ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Где же сейчас те, кто следит за нашей безопасностью?

В Эстонии введено в действие очень много всевозможных требований по безопасности - и на рабочих местах, и в зонах отдыха, и в школах, и в общественных помещениях, и вообще повсюду, где передвигаются и действуют люди. Некоторые требования настолько строгие, что на первый взгляд кажутся преувеличенными. Однако все понимают: целью является предотвращение несчастных случаев и сохранение жизни и здоровья людей.
Споры о безопасности расположенного в деревне Варья Люганузеской волости пруда идут уже давно, начавшись еще до того, как в марте этого года в нем утонул маленький ребенок. Ведь как до, так и после того случая в этом пруду тонули разные животные и птицы. Единственным проявившим тут решительность стало Люганузеское волостное управление, отменившее право на использование пруда, сославшись на его опасность. Однако с таким решением не согласен владелец пруда, утверждающий, что, построив пруд, он и вовсе выполняет требования по безопасности. Что тоже не является ложью. Действительно, с учетом специфики предприятия оно должно в соответствии с законом иметь место для пожарного водозабора, которое предприятие и создало по требованию Спасательного департамента. Однако теперь Спасательный департамент ездит туда для спасения жизней. Можно ли представить себе еще более абсурдную ситуацию?
Странно, что в такой ситуации не проснулась ни одна государственная надзорная инстанция, хотя случившееся с ребенком несчастье должно было стать достаточным аргументом, чтобы выяснить, что в этой картине неправильно. Где же сейчас те толпы инспекторов по надзору, которые проверяют безопасность и делают предписания? Если где-то в кабинетах и ведется какое-то производство, то по крайней мере общественности ничего об этом не известно. И это странно.