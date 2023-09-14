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В конкурсе на место представителя правительства в Ида-Вирумаа продолжат участвовать девять прошедших отбор кандидатов

Эрик Гамзеев
, журналист
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Мадис Каллас.
Мадис Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В конкурсе на место представителя правительства в Ида-Вирумаа до тура собеседования дошли девять из 34-х кандидатов.

Министр регионального развития Мадис Каллас сказал, что дальше первого тура прошли самые сильные кандидаты, имеющие необходимые предпосылки для успешной работы на данной должности. "Среди них есть специалисты из разных областей, имеющие четкое желание внести вклад в развитие важного для них региона", - добавил Каллас.

Имена кандидатов министр не называет. С прошедшими отбор девятью кандидатами собеседования проведут с предстоящего понедельника и в течение двух недель.

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