В конкурсе на место представителя правительства в Ида-Вирумаа продолжат участвовать девять прошедших отбор кандидатов

Министр регионального развития Мадис Каллас сказал, что дальше первого тура прошли самые сильные кандидаты, имеющие необходимые предпосылки для успешной работы на данной должности. "Среди них есть специалисты из разных областей, имеющие четкое желание внести вклад в развитие важного для них региона", - добавил Каллас.