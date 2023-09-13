По шоссе Таллинн-Нарва в течение месяца ездят длинные автопоезда с ветряками

С вечера среды, 13 сентября, части ветрогенераторов будут перевозиться из Южного порта Палдиски в расположенный в Ида-Вирумаа ветропарк Айду.

"Маршрут в Айду-Лийва пролегает через Палдиское шоссе, Таллиннскую окружную дорогу и шоссе Таллинн-Нарва. Самый длинный автопоезд с лопастями ветряных турбин имеет длину до 85 метров. Автопоезд может вызвать кратковременные остановки для других участников движения. В течение следующих четырех недель перевозки будут осуществляться поздно вечером и ночью, чтобы минимально нарушить нормальное движение", - рассказала ERR заведующая отделом коммуникаций Транспортного департамента Кай Симсон. За это время в Айду планируется привезти части 15 ветрогенераторов.