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По шоссе Таллинн-Нарва в течение месяца ездят длинные автопоезда с ветряками

Северное побережье
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Парк ветрогенераторов.
Парк ветрогенераторов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Из-за работ в парке ветрогенераторов Айду по шоссе Таллинн-Нарва по ночам в течение четырех недель будут перевозить грузы длиной до 85 метров. Их транспортировка, как сообщает новостной портал Rus.ERR, может вызывать кратковременные остановки движения.

С вечера среды, 13 сентября, части ветрогенераторов будут перевозиться из Южного порта Палдиски в расположенный в Ида-Вирумаа ветропарк Айду.

"Маршрут в Айду-Лийва пролегает через Палдиское шоссе, Таллиннскую окружную дорогу и шоссе Таллинн-Нарва. Самый длинный автопоезд с лопастями ветряных турбин имеет длину до 85 метров. Автопоезд может вызвать кратковременные остановки для других участников движения. В течение следующих четырех недель перевозки будут осуществляться поздно вечером и ночью, чтобы минимально нарушить нормальное движение", - рассказала ERR заведующая отделом коммуникаций Транспортного департамента Кай Симсон. За это время в Айду планируется привезти части 15 ветрогенераторов.

Ветропарк Айду был основан в 2015 году. Из-за различных споров на данный момент в парке стоят всего полтора ветрогенератора, которые пока не работают.

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