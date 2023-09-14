Происшествия в Нарва-Йыэсуу и Йыхви: катание на двух колесах иногда быстро заканчивается в больнице

За один очень теплый сентябрьский день в городах Ида-Вирумаа от падения в результате неосторожной езды пострадали велосипедист и женщина на электросамокате.
Одно дорожно-транспортное происшествие 13 сентября случилось в Йыхви: в 12.50 недалеко от дома №38 по улице Раху ехавший по пешеходной дорожке 24-летний велосипедист не справился с управлением и упал.
Второе ДТП в тот же день было в Нарва-Йыэсуу: в 15.54 недалеко от дома №34 по улице Метса 49-летняя дама не справилась с электросамокатом и тоже упала.
Оба описанных случая привели к тому, как следует из суточной сводки дорожных происшествий, что двое пострадавших водителей легких транспортных средств оказались с телесными повреждениями в больнице.