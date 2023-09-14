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Наступившая непогода завалила деревья

Северное побережье
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Спасатели убирают упавшее на дорогу дерево. Фото иллюстративное.
Спасатели убирают упавшее на дорогу дерево. Фото иллюстративное. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Спасатели в четверг утром выручали спешащих по делам местных жителей с освобождением дорог от упавших деревьев.

Теплая и сухая сентябрьская погода в ночь на четверг, 14 сентября, резко сменилась ливнем и ветром. Утром в 8.20 спасателей вызвали в деревню Мехиде, что в Люганузеской волости, где дорогу перекрыло упавшее дерево и понадобилась срочная помощь.

Спустя полчаса позвонили из Силламяэ - там недалеко от морского побережья, на улице Калда, тоже упало дерево, перекрыв собой движение в обе стороны.

В обоих случаях спасатели помогли местным людям освободить дороги.

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