Наступившая непогода завалила деревья

Спасатели в четверг утром выручали спешащих по делам местных жителей с освобождением дорог от упавших деревьев.
Теплая и сухая сентябрьская погода в ночь на четверг, 14 сентября, резко сменилась ливнем и ветром. Утром в 8.20 спасателей вызвали в деревню Мехиде, что в Люганузеской волости, где дорогу перекрыло упавшее дерево и понадобилась срочная помощь.
Спустя полчаса позвонили из Силламяэ - там недалеко от морского побережья, на улице Калда, тоже упало дерево, перекрыв собой движение в обе стороны.
В обоих случаях спасатели помогли местным людям освободить дороги.