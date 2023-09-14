Наступившая непогода завалила деревья

Теплая и сухая сентябрьская погода в ночь на четверг, 14 сентября, резко сменилась ливнем и ветром. Утром в 8.20 спасателей вызвали в деревню Мехиде, что в Люганузеской волости, где дорогу перекрыло упавшее дерево и понадобилась срочная помощь.