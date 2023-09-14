Мужчина ушел почти неделю назад и до сих пор не вернулся

Полиция просит помощи с выяснением местонахождения 50-летнего Виталия, пропавшего в деревне Аа в Ида-Вирумаа, но способного добраться и до других мест.
Утром 8 сентября 50-летний Виталий покинул попечительский дом в деревне Аа и не вернулся туда по сей день. У него нет с собой телефона.
Как отмечает полиция, этот мужчина и раньше пропадал, но его либо находили в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, либо он сам возвращался через несколько дней.
Сейчас полиция проверила возможные адреса, но Виталий там, к сожалению, не нашелся.
Виталий может передвигаться в Ахтмеской или Ярвеской частях Кохтла-Ярве или в Йыхви, он также может пользоваться общественным транспортом. Мужчина часто носит с собой полиэтиленовые пакеты и может ночевать в заброшенных домах.
Виталий ростом около 180 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими седыми волосами. Когда ушел, он был одет в темную куртку, светлые брюки и темную шляпу.
Полиция просит всех, кто видел передвижение Виталия или кто располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом на номер экстренной помощи 112.
Утром 15 сентября, в пятницу, полиция сообщила, что один внимательный прохожий в Кохтла-Ярве заметил похожего на Виталия мужчину и незамедлительно позвонил на 112. Это оказался действительно он, и полиция смогла ему помочь. Сообщается, что с Виталием все в порядке.