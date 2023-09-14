Мужчина ушел почти неделю назад и до сих пор не вернулся

Утром 8 сентября 50-летний Виталий покинул попечительский дом в деревне Аа и не вернулся туда по сей день. У него нет с собой телефона.

Как отмечает полиция, этот мужчина и раньше пропадал, но его либо находили в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, либо он сам возвращался через несколько дней.

Сейчас полиция проверила возможные адреса, но Виталий там, к сожалению, не нашелся.

Виталий может передвигаться в Ахтмеской или Ярвеской частях Кохтла-Ярве или в Йыхви, он также может пользоваться общественным транспортом. Мужчина часто носит с собой полиэтиленовые пакеты и может ночевать в заброшенных домах.

Виталий ростом около 180 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими седыми волосами. Когда ушел, он был одет в темную куртку, светлые брюки и темную шляпу.

Полиция просит всех, кто видел передвижение Виталия или кто располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом на номер экстренной помощи 112.