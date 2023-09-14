ФОТО ДНЯ ⟩ В йыхвиской школе программирования начался учебный год

Первый день знакомились друг с другом и со школой, а школьные "старожилы" делились собственным опытом, на что стоит обратить внимание. "В географическом и возрастном отношении нынешний контингент поступивших очень пестрый, как бывало и раньше. Учиться поступили как пенсионер, так и совсем юнец. В культурном отношении общество тоже очень пестрое", - сказал руководитель "kood/Jõhvi" по коммуникации Андеро Кевин Леэду.