ФОТО ДНЯ ⟩ В йыхвиской школе программирования начался учебный год

Для двухсот первокурсников йыхвиской школы программирования "kood/Jõhvi" среда стала первым школьным днем. Они и другие двести поступивших в школу, которые начнут учебную работу в новом году, прошли через суровые двухнедельные испытания мира программирования, и из 3600 желающих поступить в школу сделать это удалось каждому девятому.
Первый день знакомились друг с другом и со школой, а школьные "старожилы" делились собственным опытом, на что стоит обратить внимание. "В географическом и возрастном отношении нынешний контингент поступивших очень пестрый, как бывало и раньше. Учиться поступили как пенсионер, так и совсем юнец. В культурном отношении общество тоже очень пестрое", - сказал руководитель "kood/Jõhvi" по коммуникации Андеро Кевин Леэду.
- Сейчас используются все 140 общежитских мест школы. Кроме того, есть учащиеся, снявшие себе жилье сами, так что школа дает толчок и экономике Йыхви, - добавил Андеро Кевин Леэду.