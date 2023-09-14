КТО ВИДЕЛ? ⟩ В Нарве мужчина ушел погулять и пропал

Николай пропал с утра среды, и в последний раз его видели у реки.
Полиция просит помощи в розыске 61-летнего Николая. Он ушел из дома около 8.30 утра в среду, 13 сентября, но до сих пор не вернулся и его местонахождение неизвестно. В последний раз Николая видели на Нарвском речном променаде в среду в 11 часов.
Николай ростом 165 см, среднего телосложения, волосы седые. На нем серый свитер, коричневые брюки и черные ботинки. На голове он носит пеструю шапку.
Полиция просит всех, кто владеет информацией о местонахождении Николая или видел мужчину, сообщить об этом по телефону 112 или связаться со следователем по телефону: 5883 8650.