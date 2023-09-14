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ВТОРАЯ НОЧЬ В ЛЕСУ ⟩ Заблудившуюся пожилую женщину активно ищут на земле и с воздуха

Северное побережье
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Лунная ночь в лесу.
Лунная ночь в лесу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Полиция и близкие разыскивают 76-летнюю Валентину, которая еще в среду утром ушла в лес в деревне Мустанина и до сих пор не вернулась домой. Предполагается, что женщина может оказаться в районе деревень Вийвиконна или Куртна.

Заблудившаяся в лесу Валентина.
Заблудившаяся в лесу Валентина. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Утром в четверг, 14 сентября, в полицию сообщили, что еще накануне утром Валентина ушла в лес и пропала. Женщина направилась в лес в деревне Мустанина, обычно она ходит в лес в районах Сиргала и Вайвара. Затем она связалась с близким человеком и сообщила, что потерялась, а также что находится в лесу рядом с речкой на площадке для пикника. Теперь телефон Валентины выключен и с ней связаться невозможно.

Полиция немедленно начала поиски, и сейчас в том районе женщину ищут при помощи вертолета и беспилотников. Территорию прочесали полицейские с собаками.

Полиция просит увидевших Валентину сообщить об этом по номеру 112. Женщина невысокого роста и худощавая. Она может носить коричневое пальто.

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