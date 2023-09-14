ВТОРАЯ НОЧЬ В ЛЕСУ ⟩ Заблудившуюся пожилую женщину активно ищут на земле и с воздуха

Утром в четверг, 14 сентября, в полицию сообщили, что еще накануне утром Валентина ушла в лес и пропала. Женщина направилась в лес в деревне Мустанина, обычно она ходит в лес в районах Сиргала и Вайвара. Затем она связалась с близким человеком и сообщила, что потерялась, а также что находится в лесу рядом с речкой на площадке для пикника. Теперь телефон Валентины выключен и с ней связаться невозможно.