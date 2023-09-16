"В поход по воде смогут отправиться те, на кого налезут гидрокостюмы", - приветствует руководитель Алутагузеского туристического клуба Ингрид Кулигина на пляже в Тойла тестирующих приключения. Для начала нужно влезть в сухой гидрокостюм. Прогулка по воде - это предлагаемая туристическим клубом эстонская версия aqua walking, которую они пропагандируют как новое увлекательное приключение в Эстонии.
Кандидаты конкурса "Лучшее новое приключение Ида-Вирумаа"
- Викторина музея Ийзакуского кихельконда на природе "В Алутагузе - за знаниями!" обещает вдобавок к хорошей форме новые знания, в основном об Алутагуземаа.
- "Путешествие во времени с настоящим шахтером от сердца мызы до рабочего поселка" Эстонского шахтного музея дает возможность прогуляться по Кохтла-Нымме в сопровождении гида и узнать больше о жизни шахтеров.
- Аудиотур по мызе Сака приглашает совершить самостоятельную прогулку, знакомящую с историческим комплексом мызы.
- Виртуальное приключение в Нарвской ратуше "Новая жизнь старой Нарвы" ознакомит с былым великолепием города.
- Хутор Сиймумяэ (конюшни Тийрик) приглашает юных любителей приключений освоить вольтижировку, то есть выполнять трюки верхом на лошади.
- Экспресс-курс для взрослых хутора Сиймумяэ (конюшни Тийрик) дает базовые практические знания о лошадях и верховой езде.
- Приключение Алутагузеского туристического клуба во дворе дома отдыха "Karukella" заставляет команды решать стратегические задачи на открытом воздухе и от души смеяться.
- Водный поход Алутагузеского туристического клуба позволит под новым углом посмотреть на глинт, шагая по пояс в морской воде.
- "Medical SPA Narva-Jõesuu" предлагает расслабляющий отдых в тропиках от Амазонки до Мальдив без долгого перелета в своем новом центре снятия стресса.
Спа тоже активно участвуют в конкурсе приключений. Снимок был сделан в "Medical SPA Narva-Jõesuu" во время расслабляющего тропического отдыха: отдыхающие на шезлонге с помощью очков виртуальной реальности оказываются на тропическом пляже, где слышен шум волн и единственными спутниками являются копошащиеся на песке крабы, а над головой летают попугаи. Ноги в то же время находятся в теплом песке. Другую часть впечатлений можно получить в джунглях, нежась на массажной кровати.
Tiina Männe
- Спа-отель "Toila" приглашает на поиски сокровищ в тропиках - в банном рае для взрослых "Orhidee" можно поискать спрятанный сюрприз, а найдя его, сразу им воспользоваться.
- "Шоколадный спа-день для маленького банщика" в "Meresuu SPA & Hotel" - это дневной спа-пакет для ребенка и взрослого, включающий шоколадный массаж, коктейль из шоколадного мороженого и посещение банного центра.
Приключения протестировали Хеле Лахтвеэ ("Go Travel"), Аве Пилль (объединенное учреждение "EAS" и "KredEx"), Рейн Сикк ("Maaleht") и Микко Вирта (менеджер финского рынка Ида-Вирумааского туристического кластера).
Лучшее новое приключение 2024 года будет объявлено 30 ноября на церемонии чествования предпринимателей Ида-Вирумаа.