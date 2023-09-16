Спа тоже активно участвуют в конкурсе приключений. Снимок был сделан в "Medical SPA Narva-Jõesuu" во время расслабляющего тропического отдыха: отдыхающие на шезлонге с помощью очков виртуальной реальности оказываются на тропическом пляже, где слышен шум волн и единственными спутниками являются копошащиеся на песке крабы, а над головой летают попугаи. Ноги в то же время находятся в теплом песке. Другую часть впечатлений можно получить в джунглях, нежась на массажной кровати.

Tiina Männe