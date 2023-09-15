Искусственный интеллект берут на работу в Эстонии все чаще и чаще

По состоянию на первый квартал 2023 года по крайней мере одну технологию искусственного интеллекта (ИИ) использовали 5% предприятий, что на 2% больше, чем в 2021 году, когда в исследовании впервые стали рассматривать использование искусственного интеллекта.

Ведущий аналитик Департамента статистики Тийна Пярсон отметила, что самыми активными пользователями являются крупные предприятия, среди которых более одной пятой использовали технологии ИИ.

- Среди технологий искусственного интеллекта больше всего использовались интеллектуальный анализ текста, машинное обучение и распознавание изображений, - добавила аналитик.

Использование основанного на искусственном интеллекте чат-бота ChatGPT, завоевавшего популярность в этом году, пока не включено в исследование, поскольку исследование было подготовлено до запуска названного приложения.

В разрезе сфер деятельности технологии ИИ более всего используются, как уточняет Департамент статистики, финансовыми и страховыми предприятиями (28%), предприятиями информации и связи (21%), а также предприятиями в сфере энергетики (14%). В секторе обрабатывающей промышленности технологии искусственного интеллекта в общей сложности использовали 3% предприятий, в то же время среди промышленных предприятий, занимающихся производством компьютеров, электроники и оптического оборудования, услуги ИИ использовало 12%.