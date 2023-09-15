Искусственный интеллект берут на работу в Эстонии все чаще и чаще

Результаты проведенного Департаментом статистики исследования показали, что предприятия Эстонии все чаще используют технологии искусственного интеллекта.
По состоянию на первый квартал 2023 года по крайней мере одну технологию искусственного интеллекта (ИИ) использовали 5% предприятий, что на 2% больше, чем в 2021 году, когда в исследовании впервые стали рассматривать использование искусственного интеллекта.
Ведущий аналитик Департамента статистики Тийна Пярсон отметила, что самыми активными пользователями являются крупные предприятия, среди которых более одной пятой использовали технологии ИИ.
- Среди технологий искусственного интеллекта больше всего использовались интеллектуальный анализ текста, машинное обучение и распознавание изображений, - добавила аналитик.
Использование основанного на искусственном интеллекте чат-бота ChatGPT, завоевавшего популярность в этом году, пока не включено в исследование, поскольку исследование было подготовлено до запуска названного приложения.
В разрезе сфер деятельности технологии ИИ более всего используются, как уточняет Департамент статистики, финансовыми и страховыми предприятиями (28%), предприятиями информации и связи (21%), а также предприятиями в сфере энергетики (14%). В секторе обрабатывающей промышленности технологии искусственного интеллекта в общей сложности использовали 3% предприятий, в то же время среди промышленных предприятий, занимающихся производством компьютеров, электроники и оптического оборудования, услуги ИИ использовало 12%.
В целях маркетинга или продвижения продаж, а также для обеспечения безопасности ИКТ технологии искусственного интеллекта использовали 1,7% предприятий. Для административных процессов ИИ использовали 1,6% и для оптимизации производственных процессов - 1,2% предприятий. Кроме того, технологии искусственного интеллекта использовались для логистики, бухгалтерского учета, контроля или финансового управления, а также для исследований, разработок или инновационной деятельности.
Наиболее распространенный способ для приобретения технологий ИИ является покупка платных версий (3,2%), адаптация платного программного обеспечения под нужды предприятия (2,8%) или адаптация бесплатных программ или систем с открытым исходным кодом под нужды предприятия собственными работниками (1,6%). В почти 2% предприятий технологии ИИ разрабатываются собственными работниками предприятия.
В плане приобретения платных облачных услуг на предприятиях по-прежнему наблюдается тенденция к росту: эти услуги использует 58% предприятий. Больше всего покупают услуги электронной почты (48%). В сравнении с 2021 годом значительно увеличилась доля приобретения услуги удаленного копирования данных, то есть услуги автоматического и регулярного копирования критически важных данных или разного типа файлов на сервер поставщика услуги облака за пределами предприятия. Услуги удаленного копирования данных купили 44% предприятий (в 2021 году - 37%). Кроме того, наблюдается рост закупок различных приложений для безопасности, например антивирусных программ и контроля доступа к сети, в виде облачных услуг.