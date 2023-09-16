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ОПРОС ⟩ Кто мог бы стать достойным представителем государства в Ида-Вирумаа?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
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Государственный флаг Эстонской Республики на башне Длинный Герман в Таллинне.
Государственный флаг Эстонской Республики на башне Длинный Герман в Таллинне. Фото: Peeter Langovits
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ольга ШИЩЕНКО, ищущая работу:

- Думаю, что лучшим кандидатом на эту должность стала бы Этти Кагаров - она деятельная, у нее множество интересов, связей, заботливая и сама по себе человек отличный. Всегда за нее!

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Мари СААРЕМЯГИ, чиновник:

- Не знаю, на данный момент для меня неожиданный вопрос, поэтому конкретно о личности не скажу, но есть такое чувство, будто это совершенно искусственно созданная должность.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Мерике ААС, домохозяйка:

- Им мог бы стать Тауно Выхмар. Он уже проявил себя, показал, что умеет руководить, знает уезд, местных жителей и, что немаловажно, общительный и открытый человек.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ирина ЛИНДЕ, молодой пенсионер:

- Главное, чтобы им стал житель нашего региона, потому что у меня последнее время складывается ощущение, что наше правительство считает, что у нас люди некомпетентные и сами не справятся. Лично я бы видела на этом месте Тауно Выхмара. Он показал себя специалистом, начинал в Йыхви. Тогда тоже было трудное время, но во многом благодаря его стараниям произошло много начинаний и город начал развиваться, превратившись в уютный и милый.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Борис ЧИЧЕРИН, пенсионер:

- Думаю, что справился бы Тийт Салван, который уже выполнял подобные обязанности, хорошо знает проблемы местных людей. В любом случае мне бы хотелось, чтобы этот новый чиновник больше внимания уделял вопросам благоустройства, чтобы глаз красоте радовался.

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