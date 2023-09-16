ОПРОС ⟩ Кто мог бы стать достойным представителем государства в Ида-Вирумаа?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ольга ШИЩЕНКО, ищущая работу: - Думаю, что лучшим кандидатом на эту должность стала бы Этти Кагаров - она деятельная, у нее множество интересов, связей, заботливая и сама по себе человек отличный. Всегда за нее!

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Мари СААРЕМЯГИ, чиновник: - Не знаю, на данный момент для меня неожиданный вопрос, поэтому конкретно о личности не скажу, но есть такое чувство, будто это совершенно искусственно созданная должность.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Мерике ААС, домохозяйка: - Им мог бы стать Тауно Выхмар. Он уже проявил себя, показал, что умеет руководить, знает уезд, местных жителей и, что немаловажно, общительный и открытый человек.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ирина ЛИНДЕ, молодой пенсионер: - Главное, чтобы им стал житель нашего региона, потому что у меня последнее время складывается ощущение, что наше правительство считает, что у нас люди некомпетентные и сами не справятся. Лично я бы видела на этом месте Тауно Выхмара. Он показал себя специалистом, начинал в Йыхви. Тогда тоже было трудное время, но во многом благодаря его стараниям произошло много начинаний и город начал развиваться, превратившись в уютный и милый.