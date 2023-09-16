ОПРОС ⟩ Кто мог бы стать достойным представителем государства в Ида-Вирумаа?

Ольга ШИЩЕНКО, ищущая работу:
- Думаю, что лучшим кандидатом на эту должность стала бы Этти Кагаров - она деятельная, у нее множество интересов, связей, заботливая и сама по себе человек отличный. Всегда за нее!
Мари СААРЕМЯГИ, чиновник:
- Не знаю, на данный момент для меня неожиданный вопрос, поэтому конкретно о личности не скажу, но есть такое чувство, будто это совершенно искусственно созданная должность.
Мерике ААС, домохозяйка:
- Им мог бы стать Тауно Выхмар. Он уже проявил себя, показал, что умеет руководить, знает уезд, местных жителей и, что немаловажно, общительный и открытый человек.
Ирина ЛИНДЕ, молодой пенсионер:
- Главное, чтобы им стал житель нашего региона, потому что у меня последнее время складывается ощущение, что наше правительство считает, что у нас люди некомпетентные и сами не справятся. Лично я бы видела на этом месте Тауно Выхмара. Он показал себя специалистом, начинал в Йыхви. Тогда тоже было трудное время, но во многом благодаря его стараниям произошло много начинаний и город начал развиваться, превратившись в уютный и милый.
Борис ЧИЧЕРИН, пенсионер:
- Думаю, что справился бы Тийт Салван, который уже выполнял подобные обязанности, хорошо знает проблемы местных людей. В любом случае мне бы хотелось, чтобы этот новый чиновник больше внимания уделял вопросам благоустройства, чтобы глаз красоте радовался.