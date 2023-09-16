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Успешному выпускнику Ида-Вирумааского профцентра пришлось вернуться в школу

Ирина Кивисельг
, журналист
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Благодаря стараниям и целеустремленности молодого электрика Владислава Григорьева, Ида-Вирумааский центр профобразования открыл дорогу на чемпионат Европы.
Благодаря стараниям и целеустремленности молодого электрика Владислава Григорьева, Ида-Вирумааский центр профобразования открыл дорогу на чемпионат Европы. Фото: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Крупнейший в Европе конкурс в сфере профессионального образования и навыков "EuroSkills" собрал в Гданьске (Польша) 600 участников из 32-х стран. Впервые на этом форуме выступил представитель Ида-Вирумааского центра профессионального образрования молодой электрик Владислав Григорьев. Он не стал призером, но выполнил важную миссию - открыл своему учебному заведению дорогу на чемпионат Европы.

Конкурс проводился в восьмой раз. В трехдневном интенсивном соревновании, проходившем с 6 по 9 сентября, свои умения показывали представители 43-х профессий. Честь Эстонии и Ида-Вирумааского профцентра защищал выпускник прошлого года Владислав Григорьев.

По словам проектного руководителя Сергея Егоровцева, в течение последних двух лет Владислав дважды участвовал в конкурсе профмастерства "Молодой мастер" и каждый раз был в тройке лидеров. Департамент по делам образования и молодежи при принятии окончательного решения относительно кандидатуры участника на "EuroSkills" был вынужден провести дополнительный конкурс, так как оказалось, что в стране два ученика, набравших почти одинаковое количество баллов. После отборочных испытаний Владислав одержал уверенную победу и получил возможность поехать на международный конкурс европейского масштаба.

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