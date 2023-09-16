В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца впервые представлены картины, созданные психологом Ириной Диус. Взять в руки кисть ее побудило желание вылить эмоции. Она не училась изобразительному искусству и пишет так, как чувствует, а ее искренность подкупает и восхищает многих гостей галереи.

- Я не художник, не судите строго, - повторяет почти каждому гостю вернисажа виновница торжества в Белом зале. - Впервые кисть взяла два-три года назад, переехав в Эстонию. Это мой способ найти больше красок в северной стране. Выставка - это желание рассказать о том, как тут живу, поделиться своим настроением и эмоциями.