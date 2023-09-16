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Аарне-Виктор Раудсик приехал, чтобы стать учителем в Кохтла-Ярве, так как здесь он нужен больше всего

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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"Самое важное - поверить, что все в состояния учиться, на каком бы уровне они ни были. Даже я - мне пятьдесят, а я учусь на учителя. Причем я далеко не самый старший из участников программы "Молодежь в школу", - говорит новый учитель математики Ярвеской школы Аарне-Виктор Раудсик.
"Самое важное - поверить, что все в состояния учиться, на каком бы уровне они ни были. Даже я - мне пятьдесят, а я учусь на учителя. Причем я далеко не самый старший из участников программы "Молодежь в школу", - говорит новый учитель математики Ярвеской школы Аарне-Виктор Раудсик. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тридцать лет занимавший должность инженера таллиннец Аарне-Виктор Раудсик сделал поворот в карьере и преподает теперь в Ярвеской школе Кохтла-Ярве математику.

Аарне-Виктор (50) приехал в Кохтла-Ярве при посредничестве программы "Молодежь в школу", не устанавливающей возрастных границ для участников. Человек, получивший инженерное образование в Финляндии в университете "Metropolia" и работавшй инженером, а также производственным руководителем в нескольких типографиях Эстонии, спросил у себя, что еще он может сделать в жизни. "Я вовсе не хочу сказать, будто профессия инженера плохая, мне она очень нравилась, но я занимался ею тридцать лет". 

Программа "Молодежь в школу" приводит в школы людей из других областей жизни

"Молодежь в школу" - это двухлетняя программа развития, приводящая в школы мотивированных людей из других областей жизни. На протяжении двух лет участники программы проходят основательное обучение, а также получают разностороннюю поддержку, чтобы внести свой вклад в то, чтобы каждый ребенок в Эстонии получал очень хорошее образование.

Нынче в Ида-Вирумаа в рамках программы "Молодежь в школу" к работе приступили семь учителей, большинство из них - в кохтла-ярвеских школах.

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