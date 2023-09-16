Тридцать лет занимавший должность инженера таллиннец Аарне-Виктор Раудсик сделал поворот в карьере и преподает теперь в Ярвеской школе Кохтла-Ярве математику.
Для подписчиков
Аарне-Виктор Раудсик приехал, чтобы стать учителем в Кохтла-Ярве, так как здесь он нужен больше всего
Аарне-Виктор (50) приехал в Кохтла-Ярве при посредничестве программы "Молодежь в школу", не устанавливающей возрастных границ для участников. Человек, получивший инженерное образование в Финляндии в университете "Metropolia" и работавшй инженером, а также производственным руководителем в нескольких типографиях Эстонии, спросил у себя, что еще он может сделать в жизни. "Я вовсе не хочу сказать, будто профессия инженера плохая, мне она очень нравилась, но я занимался ею тридцать лет".