Аарне-Виктор Раудсик приехал, чтобы стать учителем в Кохтла-Ярве, так как здесь он нужен больше всего

Аарне-Виктор (50) приехал в Кохтла-Ярве при посредничестве программы "Молодежь в школу", не устанавливающей возрастных границ для участников. Человек, получивший инженерное образование в Финляндии в университете "Metropolia" и работавшй инженером, а также производственным руководителем в нескольких типографиях Эстонии, спросил у себя, что еще он может сделать в жизни. "Я вовсе не хочу сказать, будто профессия инженера плохая, мне она очень нравилась, но я занимался ею тридцать лет".

Программа "Молодежь в школу" приводит в школы людей из других областей жизни

"Молодежь в школу" - это двухлетняя программа развития, приводящая в школы мотивированных людей из других областей жизни. На протяжении двух лет участники программы проходят основательное обучение, а также получают разностороннюю поддержку, чтобы внести свой вклад в то, чтобы каждый ребенок в Эстонии получал очень хорошее образование.

Нынче в Ида-Вирумаа в рамках программы "Молодежь в школу" к работе приступили семь учителей, большинство из них - в кохтла-ярвеских школах.