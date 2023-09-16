Из-за пределов уезда приехали около ста новых учителей

В этом учебном году в Ида-Вирумаа появились около ста новых работников образования, приехавших сюда из-за пределов уезда. Среди них - пайдеска Кристийна Райдвере, которая начала работать в Синимяэской школе.
- По-моему, Ида-Вирумаа - очень интересное место для нынешнего пребывания, - говорила Кристийна Райдвере весной, когда участвовала в пробных днях Ида-Вируского образовательного кластера и посетила в уезде несколько школ от Нарвы до Кохтла-Ярве. Она взяла перерыв на год, чтобы подумать, чем хочет заниматься дальше.