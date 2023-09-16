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Из-за пределов уезда приехали около ста новых учителей

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Опытный учитель Кристийна Райдвере из Пайде весной в пробные дни ознакомилась в том числе с Синимяэской школой и ее директором Аленой Кордончук. С осени Кристийна приступила к работе там же.
Опытный учитель Кристийна Райдвере из Пайде весной в пробные дни ознакомилась в том числе с Синимяэской школой и ее директором Аленой Кордончук. С осени Кристийна приступила к работе там же. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В этом учебном году в Ида-Вирумаа появились около ста новых работников образования, приехавших сюда из-за пределов уезда. Среди них - пайдеска Кристийна Райдвере, которая начала работать в Синимяэской школе.

- По-моему, Ида-Вирумаа - очень интересное место для нынешнего пребывания, - говорила Кристийна Райдвере весной, когда участвовала в пробных днях Ида-Вируского образовательного кластера и посетила в уезде несколько школ от Нарвы до Кохтла-Ярве. Она взяла перерыв на год, чтобы подумать, чем хочет заниматься дальше.

- Я учитель в шестом поколении и преподавание у меня в генах. Но в прошлом году я ощутила небольшую усталость, - рассказала опытный учитель физкультуры. - Я преподавала в гимназии, учила мальчишек, преподавала в сводных классах, учила детей с особыми потребностями... Почувствовала, что это настолько знакомо и мне больше вообще не интересно.

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