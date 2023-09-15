Большие учения приведут резервистов Сил обороны в города и леса Ида-Вирумаа

- Целью является повышение и отработка базовых знаний резервистов, - сказал командир Алутагузеской дружины "Кайтселйта" Эркки Карукс. По его словам, сражения устраивать не будут, поэтому обычного сценария тоже нет. "В здешнем регионе мы воевать не будем. Отработаем выполнение различных боевых задач и поддержим полицию в ее деятельности".

Пиком учений станут 20 и 21 сентября, когда подразделения резервистов Сил обороны можно будет увидеть на улицах Силламяэ, Нарвы и Нарва-Йыэсуу. "Кайтселийт" уже предупредил эти самоуправления и попросил жителей отнестись с пониманием, ведь в ходе учений используются также имитационные средства, как, например, холостые боеприпасы.

Ну как же в нынешнее время, когда в Украине идет полномасштабная война, не встревожить жителей городов, когда туда явятся сотни вооруженных людей в мундирах?

- В городах постараемся особо не использовать имитационные средства, а также меньше применять тяжелую технику - там будут передвигаться в основном пешком, - отметил Карукс.

Зато более активные действия и пальба ожидаются в районе между Васкнарвой и Куремяэ. Но там будут действовать главным образом в лесах, так что грибникам тоже стоило бы учесть это.

На шоссе Таллинн-Нарва между Тойла и Вока в деревне Пюхайыэ разместят 20 сентября контрольный пост, а это значит, что допустимую предельную скорость там могут ограничить.

Организатором учений является "Кайтселийт", и, по словам Эркки Карукса, по всей республике к учениям привлечены около 10000 человек, из них в Ида-Вирумаа - 600. Учения будут проходить во всех четырех регионах территориальной обороны в разное время. В Ида-Вирумаа они придут 19 сентября.