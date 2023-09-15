Будущие инженеры строили машину Голдберга

В строительстве машины Голдберга участвовали учащиеся 17-ти учреждений образования Ида-Вирумаа. Задачей команд, состоявших из 3-4-х членов, было построить из предоставленных средств в течение ограниченного время действующую машину Голдберга. Дошкольникам и ученикам начальных классов дали на это полтора часа; ученикам основных школ и гимназий, а также студентам - до трех часов.

Особое внимание обращали на повторное использование: дети строили из материалов, которые в течение лета собрали преподаватели естественных предметов. Например, в ход шли молочные пакеты, втулки от бумажных полотенец, коробки из-под еды и куски дерева.

- Строительство машины Голдберга - это по сути игра, наполненная законами физики, - объяснила руководитель Ида-Вируской предметной секции естественных наук Рийна Вахт. - Сборка машины единой командой содействует сотрудничеству между учениками, поддерживает творческое развитие, а также вдохновляет на погружение в мир физики.