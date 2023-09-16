Фолк-музыканты отправятся в тур по школам Ида-Вирумаа

В Эстонском центре традиционной музыки подготовили программу школьного концерта, где музыканты Лаури Ыунапуу и Кятлин Мяги представляют эстонские народные инструменты. При этом они исполняют возрожденную музыку той же местности, собранную из книг или архивов.

- Благодаря Лаборатории наследия дети лучше узнают о своих корнях и истории. Музыканты знакомят с народными песнями и инструментальными мелодиями Ида-Вирумаа, перемежая их рассказами об инструментах и музыкантах этого края. Они раскрывают самобытность музыкального наследия этого края и сравнивают его с музыкой и песнями других регионов, - пояснил менеджер по маркетингу и коммуникациям Центра эстонской традиционной музыки Кристьян Прикс.

Лаборатория наследия совершит тур по Ида-Вирумаа с 19 сентября по 5 октября, принося традиционную музыку в школы Ийзаку, Мяэтагузе, Иллука, Йыхви, Кохтла-Ярве, Майдла, Люганузе, Кивиыли, Кохтла-Нымме, Ахтме, Тойла, Силламяэ и Синимяэ, всего в 23 учебных заведения. В декабре планируется посетить и школы Нарвы. Все концерты бесплатны для школ, благодаря поддержке Министерства культуры, Эстонского капитала культуры и Центра народной культуры Эстонии.

Одна из целей Центра эстонской традиционной музыки - связать молодежь с наследием предков и расширить круг участников местной культуры.