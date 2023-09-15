На восточной границе цена бронирования пересечения границы резко вырастет

Пересечь восточную границу можно на транспортном средстве в живой очереди или забронировав время на пересечение границы. Система бронирования при пересечении границы, а также зоны ожидания для транспортных средств на пограничных пунктах обслуживаются частными предприятиями, которые могут взимать плату за бронирование на основании Закона о государственной границе.

Поскольку расходы этих предприятий по ряду причин выросли, цена бронирования очереди на пересечение границы для легковых автомобилей в ближайшее время вырастет с пяти до девяти евро, сообщил Департамент полиции и погранохраны. Для автобуса бронирование очереди ожидания обойдется в 16 евро вместо прежнего 1 евро, столько же сейчас стоит бронирование времени для грузовых машин, и эта цена не повысится.

Изменение не коснется автобусов, совершающих регулярные рейсы, которые пересекают границу в приоритетном порядке и без бронирования. Таким же образом у всех водителей и впредь сохранится возможность пересекать границу в живой очереди без уплаты сбора за бронирование.

По словам руководителя отдела погранохраны PPA Вейко Коммусаара, цена бронирования очереди ожидания состоит из нескольких частей, помимо разработки и обслуживания самой системы, также надо вкладывать в развитие и управление зонами ожидания при пересечении границы. "Мы понимаем, что повышение цен вызывает возмущение у пересекающих границу. В то же время мы также понимаем, что предприятия, управляющие зонами ожидания, не могут долгое время оказывать услугу нерентабельно", - пояснил Коммусаар.

Предприятия обосновали рост затрат существенным снижением количества пересечений границы. На затраты влияет и тот факт, что летом из-за действий российских пограничников многим машинам приходилось ждать на стоянках предприятий по несколько суток вместо обычных нескольких часов для пересечения границы. Также увеличились затраты предприятий на рабочую силу и административные расходы.

Когда именно предприятия повысят платы, зависит от них. Соглашение о повышении цен вступит в силу в воскресенье, сообщил PPA.