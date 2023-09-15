ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Михаил Кылварт

Наверное, у Кылварта имелась под рукой и аппетитная баночка меда, ведь не прошло и суток с момента, как его выбрали руководителем партии, как Центристская партия сообщила, что ее нарвские члены снова являются большими друзьями. Их первой партийной толокой, а заодно испытанием на верность станет отстранение Катри Райк от должности мэра Нарвы.

Насколько объединяют вновь обретших друг друга нарвских центристов мировоззренческие взгляды, желание сделать что-то важное для улучшения жизни Нарвы или замаячившие перед ними порции из обещанного Кылвартом горшка меда, сейчас понять сложно. Нового кандидата в мэры или плана деятельности до сих пор никто не видел.