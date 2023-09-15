Сотни нарвитян выйдут на площадь поддержать Катри Райк, когда ее будут снимать с должности мэра

Кордончук считает себя реалистом и потому полагает, что народное собрание не повлияет на голосование депутатов: "Там все предрешено, но это не значит, что на этом точка". Зато Кордончук не исключает, что будущий новый мэр Нарвы может ее удивить, если им выберут потом какого-то, что называется, нового человека. "Но боюсь, что ничего хорошего нам не светит", - пессимистично заключила она.

Сама Катри Райк в комментарии "Северному побережью" призналась, что сильно радуется наличию в Нарве гражданской инициативы, проявление которой и кажется ей самым важным в происходящем сейчас. "Я благодарна всем, кто придет меня поддержать. Мне очень нравится, что люди поддерживают кого-то, а не выступают против кого-то - это очень-очень важно", - отметила она.

По признанию Райк, такая сильная народная поддержка дает силы оставаться и дальше активной в политике. Уже на следующей неделе она выйдет на другое рабочее место, о котором не рассказывает, покуда ее не уволили с должности мэра и еще не подписан трудовой договор. "Я остаюсь в Нарве", - пообещала она.

Вопрос о недоверии себе Райк считает делом решенным, так что в понедельник она подпишет не только трудовой договор, но и заранее составленное заявление о возвращении в состав Нарвского городского собрания. У Райк нет иллюзий насчет того, что вдруг не все 18 инициатров недоверия проголосуют за это в субботу.