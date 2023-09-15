Сотни нарвитян выйдут на площадь поддержать Катри Райк, когда ее будут снимать с должности мэра

Нарвское городское собрание субботним утром, в 10.00, соберется в ратуше, чтобы 18 противников мэра Катри Райк смогли поднять руки за выражение ей недоверия. В то же самое время на Ратушной площади уже будут стоять с плакатами и красными розами сотни, как можно предполагать накануне, горожан, желающих показать свою поддержку Райк и морально поддержать ее.
Выступивший организатором народного собрания на Ратушной площади Владимир Каштан, скандально известный нарвский художник-активист, так объясняет свое желание поддержать мэра: "Катри сделала много крутых вещей для этого города".
Касаемо звучавшей в адрес нее критики Каштан уверен, что Райк оклеветали, а истинные виновники бед и проблем сидят как в столице, так и в Нарвском городском собрании.
- Претензии к Катри вообще не по адресу, черт подери! Ее просто поливают грязью, - горячится Каштан, кого за его спорные художества и сама Райк ругала. - Этот человек сделал в Нарве реально крутые вещи и поддержал кучу крутых инициатив, которые дают надежду на то, что в этом городе будет классно и интересно жить. Надежду на все это дала лично мне Катри Райк, за что я как минимум благодарен ей, - высказался активист.
Каштан говорит, что решил провести публичную акцию не ради переубеждения депутатов, заявивших о недоверии, а чтобы помочь Райк уйти с должности с честью и при поддержке гражданского общества. "Если депутаты передумают - было бы здорово, но я сомневаюсь", - добавил организатор.
Нарвитянка Алена Кордончук, работающая директором Синимяэской основной школы, придет на Ратушную площадь всей большой семьей - и малые, и постарше - семеро человек, поддерживающих Райк.
- Я не считаю, что Катри - это единственный человек, кто может быть мэром Нарвы, и не говорю, что она безгрешна, но мне нравится то движение, которое наблюдается в городе в последнее время. Я - патриотка Нарвы, и считаю, что из нее может получиться полноценный эстонский город, - Кордончук переживает, что после снятия Райк в Нарве начнется политический откат назад. - Катри - это олицетворение развития Нарвы и ее движения в правильном направлении, - подытожила собеседница.
Кордончук считает себя реалистом и потому полагает, что народное собрание не повлияет на голосование депутатов: "Там все предрешено, но это не значит, что на этом точка". Зато Кордончук не исключает, что будущий новый мэр Нарвы может ее удивить, если им выберут потом какого-то, что называется, нового человека. "Но боюсь, что ничего хорошего нам не светит", - пессимистично заключила она.
Сама Катри Райк в комментарии "Северному побережью" призналась, что сильно радуется наличию в Нарве гражданской инициативы, проявление которой и кажется ей самым важным в происходящем сейчас. "Я благодарна всем, кто придет меня поддержать. Мне очень нравится, что люди поддерживают кого-то, а не выступают против кого-то - это очень-очень важно", - отметила она.
По признанию Райк, такая сильная народная поддержка дает силы оставаться и дальше активной в политике. Уже на следующей неделе она выйдет на другое рабочее место, о котором не рассказывает, покуда ее не уволили с должности мэра и еще не подписан трудовой договор. "Я остаюсь в Нарве", - пообещала она.
Вопрос о недоверии себе Райк считает делом решенным, так что в понедельник она подпишет не только трудовой договор, но и заранее составленное заявление о возвращении в состав Нарвского городского собрания. У Райк нет иллюзий насчет того, что вдруг не все 18 инициатров недоверия проголосуют за это в субботу.
- К этому они шли очень активно с ноября прошлого года: всегда были разные группировки и всегда было нестабильно в городском собрании, но с ноября стало очень-очень нестабильно. Теперь эти люди добились своего, они очень хотели власти, и теперь - вперед, ради бога! - напутствовала Райк своих оппонентов накануне голосования по вотуму недоверия.