ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Куда подевались деньги?

Перед выборами не было никаких серьезных сигналов о том, что с финансами государства что-то не так. Хотя уже тогда было известно, что расходы на оборону придется значительно увеличить. Партии, как правящие, так и оставшиеся в оппозиции, раздавали избирателям смелые обещания, выполнение которых немыслимо без увеличения государственных доходов. На фоне остальных явно выделялись лишь "Правые", но они со своими речами о необходимости жесткой экономии остались за бортом Рийгикогу.

Сразу после выборов, когда Партия реформ, соцдемы и "Eesti 200" начали формировать коалицию, сообщения о состоянии государственной казны кардинально изменились. Внезапно выяснилось, что положение настолько плохое, что надо повышать налоги и сокращать пособия. При этом две из трех правящих партий были и в предыдущем правительстве, а партия премьер-министра и в позапрошлом кабмине. Для них не должно было быть ничего удивительного.

На этой неделе министры провели два дня на мызе Вихула в Лахемаа, пытаясь разработать стратегию государственного бюджета, и мы можем ожидать новых мрачных вестей, которые неизбежно затронут большую часть населения.

Понятно, что жить не по средствам невозможно. В то же время правящие партии должны честно объяснить, почему возникла такая ситуация. При этом следовало бы признать и собственные просчеты, а не указывать пальцем лишь на давние решения конкурентов.