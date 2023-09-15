Договор Эстонии и РФ о взаимной правовой помощи продлен не будет

"Моя очень четкая позиция заключается в том, что пока Российская Федерация является государством-агрессором, у нас не может быть с ней каких-либо обязывающих соглашений о правовой помощи. И в результате появилась инициатива о том, что мы должны расторгнуть этот контракт. Сделать это нужно как можно скорее", - сказал ERR министр юстиции Калле Лаанет.

В прошлом году суды Эстонии и России рассмотрели 240 запросов об оказании взаимной правовой помощи. "Большинство запросов на помощь по-прежнему поступает из России в Эстонию, а не наоборот, то есть мы занимались не помощью гражданам Эстонии, а вопросами, поступавшими с российской стороны. Это говорит о том, что российская сторона нуждается в этом соглашении о юридической помощи больше, чем эстонская", - отметил Лаанет.

Если до сих пор эстонским судам приходилось автоматически применять принятые российской стороной решения, то расторжение соглашения о взаимной правовой помощи изменит правила игры.