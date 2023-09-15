Договор Эстонии и РФ о взаимной правовой помощи продлен не будет

Несмотря на то, что развязанная Россией в Украине война идет уже полтора года, в Эстонии до сих пор есть действующее соглашение с Россией о правовой помощи, которое автоматически продлевается каждые пять лет. Чтобы контракт не был продлен в 2025 году, его действие следует прекратить не позднее сентября следующего года, пишет новостной портал Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Моя очень четкая позиция заключается в том, что пока Российская Федерация является государством-агрессором, у нас не может быть с ней каких-либо обязывающих соглашений о правовой помощи. И в результате появилась инициатива о том, что мы должны расторгнуть этот контракт. Сделать это нужно как можно скорее", - сказал ERR министр юстиции Калле Лаанет.
В прошлом году суды Эстонии и России рассмотрели 240 запросов об оказании взаимной правовой помощи. "Большинство запросов на помощь по-прежнему поступает из России в Эстонию, а не наоборот, то есть мы занимались не помощью гражданам Эстонии, а вопросами, поступавшими с российской стороны. Это говорит о том, что российская сторона нуждается в этом соглашении о юридической помощи больше, чем эстонская", - отметил Лаанет.
Если до сих пор эстонским судам приходилось автоматически применять принятые российской стороной решения, то расторжение соглашения о взаимной правовой помощи изменит правила игры.
- К примеру, на сегодняшний день мы принимаем документы из Российской Федерации в таком виде, в каком они сюда поступают. Печать есть - значит, принимаем. В будущем мы будем принимать документы из РФ точно так же, как из любой другой третьей страны, то есть, человек должен пройти нотариальное заверение, а затем получить апостиль на документе. Таким образом у нас появляется больше оснований для отказа признать решение", - объяснила вице-канцлер по правовой политике Министерства юстиции Хедди Луттерус.
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