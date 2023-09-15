Нарвский центрист подозревает коррупцию в самоназначении Катри Райк

"Мэр Нарвы Катри Райк назначила себя членом советов двух городских целевых учреждений - "Narva Haigla" и "Narva Linnaelamu", получая за это доплату, составляющую примерно 1200 евро в месяц. Кроме того, она также назначила себя представителем от Нарвы в Фонде по развития промышленных зон Ида-Вирумаа, откуда также получает доплату. Здесь имеется явный конфликт интересов", - написал среди прочего Андрус Тамм, обращение которого цитирует Rus.Postimees.

Тамм просит Министерство юстиции и специальную комиссию по борьбе с коррупцией Рийгикогу высказать свое мнение о том, является ли действие мэра Нарвы Катри Райк в данном случае коррупционным, если она назначила себя членом советов фондов, управляемых Нарвской управой, получая при этом значительную доплату помимо заработной платы мэра, которую ей установило Нарвское городское собрание.