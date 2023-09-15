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Нарвский центрист подозревает коррупцию в самоназначении Катри Райк

Северное побережье
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Андрус Тамм.
Андрус Тамм. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Заместитель председателя Нарвского округа Центристской партии Андрус Тамм обратился в Министерство юстиции и специальную комиссию Рийгикогу по борьбе с коррупцией в связи с возможным конфликтом интересов мэра Нарвы Катри Райк. Об этом пишет Rus.Postimees.

"Мэр Нарвы Катри Райк назначила себя членом советов двух городских целевых учреждений - "Narva Haigla" и "Narva Linnaelamu", получая за это доплату, составляющую примерно 1200 евро в месяц. Кроме того, она также назначила себя представителем от Нарвы в Фонде по развития промышленных зон Ида-Вирумаа, откуда также получает доплату. Здесь имеется явный конфликт интересов", - написал среди прочего Андрус Тамм, обращение которого цитирует Rus.Postimees.

Тамм просит Министерство юстиции и специальную комиссию по борьбе с коррупцией Рийгикогу высказать свое мнение о том, является ли действие мэра Нарвы Катри Райк в данном случае коррупционным, если она назначила себя членом советов фондов, управляемых Нарвской управой, получая при этом значительную доплату помимо заработной платы мэра, которую ей установило Нарвское городское собрание.

В ответном комментарии Райк подчеркнула, что в Нарве и раньше мэры входили в советы городских учреждений и что это не запрещено.

Подробнее - в публикации Rus.Postimees.

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Нарва
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